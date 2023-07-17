Оказывается, бессонница может появиться не только из-за проблем со здоровьем, но и из-за менструации. Так что если каждый месяц вы чувствуете, что ваш сон ухудшается, это может быть причиной.

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Как менструация влияет на сон

Ученые выяснили, что бессонница перед месячными может быть вызвана повышением уровня прогестерона во второй половине цикла. В начале же цикла уровень эстрогена и прогестерона падает, и некоторые женщины могут почувствовать бессонницу и в этот период.

Также было обнаружено, что женщины, имеющие более серьезные предменструальные симптомы (ПМС), имели бессонницу или дневную сонливость. Наука, оценивающая более объективные показатели, зависит от популяции,

– объяснила доктор Мередит Бродерик.



Бессонница может обостриться из-за гормональных изменений / Фото Pexels

Исследования показали, что проблемы со сном во время менструации испытывают от 25% до 33% опрошенных женщин. Кроме того, 7 из 10 женщин, имеющих предменструальное дисфорическое расстройство, имеют бессонницу перед началом месячных.

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Помочь побороть эту проблему может медикаментозное лечение ПМС; также попытайтесь снизить боль и дискомфорт – это положительно повлияет на ваш график сна.

Если вы сомневаетесь, запишитесь на прием к сертифицированному специалисту по сну, если проблема со сном мешает качеству вашей жизни или работе днем, – добавила врач Бродерик.

Напомнила эксперт и о том, что при аномальных симптомах или нерегулярном менструальном цикле вам следует обязательно посетить гинеколога.