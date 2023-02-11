Зміни вчені помітили у кишківнику: з появою перших негативних симптомів депресії суттєво змінюється кількість деяких видів бактерій у мікробіомі. Чому це відбувається та чим загрожує організму, розповідаємо далі.

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Як депресія пов'язана з кишківником

Автори нового дослідження припустили, що склад мікробіому кишківника може спровокувати появу та розвиток депресії. В експерименті взяло участь більше ніж 2 тисяч людей. Вони проходили опитування на оцінку депресії, а також здавали зразки фекалій на аналіз. Так вчені змогли зрозуміти зв'язки між психічним станом та станом мікробіому.

Серед усіх бактерій дослідники виокремили 16 типів, яких вважають передвісниками депресивних симптомів різного ступеня. Наприклад, люди із депресією мали більш скупий склад Eubacterium ventriosum та збільшену кількість Eggerthella. Саме вони дозволили зрозуміти, що зміни у мікрофлорі кишківника викликають депресивні симптоми.



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Керівник Центру мікробіому й метагеноміки Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Джек Гілберт зазначає, що організму у стані депресії бракує саме корисної флори.

Коли дані вказують на те, що здорове харчування, невеликі фізичні вправи й перерви на роздуми можуть принести користь, ми, мабуть, повинні дослухатися до цих даних,

– пояснює вчений.

Один з дослідників пояснює, що зміни у кишківнику може спровокувати брак клітковині. Це призводить до зменшення кількості необхідних бактерій, які виробляють бутират. На цьому етапі загострюється стан стресу і з'являються перші симптоми депресії. Експерт рекомендує вживати більше фруктів та овочів і скоротити вживання цукру.