Насправді синці під очима можуть виникати як наслідок збоїв всередині організму. Дізнайтесь, на що варто звернути увагу та як позбутись "маркерів втоми", у матеріалі 24 каналу.

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Чому виникають синці під очима

Головною причиною появи синців є далеко не втома. Першим і найбільш популярним поясненням є гіперпігментація, яка виникає внаслідок тривалого перебування на сонці, куріння і поганого сну, або ж через генетичні передумови.

Також потемніння шкіри під очима може вказувати на недостатній кровообіг: в капілярах застоюється кров, тож гемоглобін змінює свій колір. Причиною може бути і звичайна сезонна алергія. У цьому випадку алгоритм такий: закладеність носа ускладнює кровообіг, що призводить до розширення вен на ділянці під очима.

У процесі розширення вени під очима стають більшими і темнішими. Причиною появи темних кіл під очима також може стати втрата жиру і колагену, що природним чином відбувається з віком. Їх брак часто призводить до витончення шкіри та запалість в області під очима, що тільки підкреслює втомлений вигляд,

– пояснює дерматолог Денніс Гросс.

Слабка сполучна тканина також може спровокувати появу темний кіл, адже вона найбільш ніжна у цій ділянці. Ураження тканини може статись внаслідок вживання надмірної кількості вуглеводів або ж залізодефіцитної анемії.



Як позбутись синців під очима / Фото Pexels

Як позбутись темних кіл

Спочатку варто знайти першопричину такого негативного явища, ретельно обстежити тіло, а тоді переходити до ліквідації косметичних наслідків. Почніть з якісного сну та збалансованого раціону. Швидкий, але не надто довготривалий ефект без дотримання здорового способу життя, вам можуть пообіцяти ці методи.

Огірок

Класичний і відомий усім образ з огірками на очах і справді працює. Кілька скибочок свіжого овоча варто покласти на зону очей – це заспокоїть втомлені очі і зменшить набряки. Це можливо пояснити високим вмістом води та вітаміну С, що дає шкірі необхідні елементи, насичує її вологою.

Прохолодний компрес

Витягаємо щось не надто велике з холодильника/морозилки та кладемо на очі на 20 хвилин. Це допоможе звузити судини та зменшити появу темних кіл.

Пакетики чаю

Ще один давній метод, який перевірений роками. Помічним буде кофеїн, що міститься в зеленому чаї. Він має антиоксидантні властивості та стимулює кровообіг навколо очей. Тож заварюємо ранковий чай, залишаємо пакетики охолонути і кладемо на очі на 10 – 20 хвилин.