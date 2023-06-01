Протизапальна, жарознижувальна, сечогінна та загальнозміцнювальна дія, вітамінний засіб, нормалізація речовин, допомога у лікуванні подагри, артриту та глистів – це лише частина потенційних переваг для організму. 24 канал розповідає, хто цієї користі не отримає.

До слова Їжте лохину: чим здивує ця суперягода

Кому треба утриматись від вживання лохини

Проте не кожен може відчути усі переваги. Щодо поїдання лохини, як і всіх продуктів, є певні протипоказання. Вона може зашкодити при:

грудному вигодовуванні – може спровокувати інтоксикацію та алергію в дитини;

дискінезії жовчовивідних шляхів – може призвести до загострення захворювання;

виразці шлунку;

індивідуальній непереносності.

Навіть якщо ви не підпадаєте під ці категорії, зловживати лохиною не варто. Рекомендована денна норма – 1 – 2 склянки. Якщо, наприклад, з'їсти близько кілограма за раз, то можуть виникнути серйозні проблеми з травленням, діарея, здуття чи газоутворення.



Лохину можна їсти не всім / Фото Pexels

Окрім цього, велика кількість лохини може порушити м'язові функції. Річ у тім, що в ягоді містяться антиоксиданти, які перешкоджають надходженню кисню в м'язи.

Ще одна важлива порада від експертів – не вживати лохину одночасно з кавою чи чорним чаєм. Це може спровокувати інтоксикацію організму, яка проявляється у вигляді головного болю, нудоти та блювоти.

Лохину не рекомендують вживати людям, які мають алергію на ці ягоди та при запальних процесах шлунково-кишкового тракту. Ягоди лохини можна їсти свіжими чи додавати у каші, кисломолочні продукти та десерти,

– резюмує дієтологиня Галина Незговорова.