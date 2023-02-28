Далеко не всі розпізнають серед списку інгредієнтів ті, які потенційно можуть завдати шкоди вашому волоссю та навіть призвести до його випадіння. Аби запобігти цьому, варто знати про ці три небезпечні компоненти.

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Три небезпечні компоненти у засобах для волосся

Сульфати

Ці хімічні речовини частенько зустрічаються у складі мийних засобів і навіть шампунів. У доглядові засоби вони потрапляють під двома назвами: лаурилсульфат натрію та лауретсульфат натрію. І завдання їхнє наче дуже благородне – видалення жиру та бруду з вашого волосся. Проте для людей з чутливою шкірою та тонким волоссям вони можуть стати небезпечними. Окрім подразнення та алергічної реакції, ви ризикуєте отримати ще тонше та ушкоджене волосся.



Ці небезпечні компоненти зіпсують волосся / Фото Pexels

Парабени

Місія цих хімічних консервантів теж, на перший погляд, благородна. Їх додають, аби запобігти розвитку цвілі та бактерій. Компоненти зустрічаються як у лікувальних, так і у засобах краси. А також хімікати чудово продовжують термін зберігання, тож проблем з протермінованим шампунем у вас не буде, а от з волоссям – можливо.

Проблема у тому, що більшість парабенів дешеві та ефективні. Їхнє надмірне регулярне вживання може мати наслідки для гормональної системи як у чоловіків, так і у жінок. А це прямий сигнал для волосся, що потрібно "втікати" з голови.

Силікони

Про них ви, ймовірно, чули, а от про дію вже розповімо ми. Завдання силіконів – створити оболонку навколо волосини та утримати вологу всередині. Силікони також використовуються для захисту вашого волосся від пошкоджень, які спричинені інструментами для укладання.

Є й погані новини: хімічні компоненти захищають волосся не лише від шкідливого впливу, але й від поживних речовин, які можна почерпнути зі шкіри. Відтак волосся стає тонким, ламким та має пошкоджений вигляд. Також можлива навіть втрата волосся через накопичення цього компонента.