Зокрема, цей унікальний засіб стане помічником для автомобілістів і людей, які носять окуляри, допоможе у прибиранні дому чи замінить дорогі засоби для чищення.

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Лайфхаки з піною для гоління

Дім

Розпочнемо з дому і кухні. Інколи ж так складно очистити пригорілі сковорідки. Можна спробувати піну: нанесіть її, залиште на 10 – 15 хвилин, протріть усе жорсткою металевою губкою і за 2 хвилини насолоджуйтесь результатом.

Скористатись піною для гоління можна і у ванній, адже це чудовий засіб для очищення змішувачів. Просто нанесли й витерли за кілька миттєвостей. Схожим способом можна помити раковину або газову плиту, проте будьте обережні, щоб піна не потрапила в сопло.



Спробуйте використати піну для гоління не за призначенням / Фото Pexels

Прикраси

Якщо ваші аксесуари втратили вигляд, а на професіональне відновлення немає чи то часу, чи то коштів, можна скористатись саме піною. Кладете свої почорнілі срібні прикраси у засіб на 20 – 30 хвилин, після чого використайте зубну щітку. Результат приємно здивує.

Дзеркала і скло

Якщо ви часто використовуєте окуляри і зіштовхуєтесь із проблемою запотівання, то цей лайфхак може вас врятувати. Піну наносимо на скло з двох сторін, протираємо м'якою тканиною і забуваємо про дискомфорт.

Аналогічно можна позбутись запотівання дзеркала у ванній, якщо це дратує. Або ж спробувати нанести на лобове скло автомобіля – ефект буде таким самим.