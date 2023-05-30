А все тому, що причиною випадіння волосся чи його ламкості є не проблеми у догляді, а сигнали організму про те, що деякі системи чи органи працюють зі збоєм.

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Неочевидні причини випадіння волосся

Неправильна дієта

У спробах позбутись зайвої ваги ми можемо позбутись волосся, якщо оберемо неправильний шлях. Відтак харчування є визначальним фактором як для схуднення, так і для здорового волосся. Причиною можливого лиха є брак поживної цінності: білків, жирів, вуглеводів.

Гормональні порушення

Спричинити зміну гормонального фону може чимало факторів. В будь-якому випадку від наслідків потерпатиме ваша зовнішність. Причину шукати можна у щитовидній залозі, а також на рівні статевих гормонів.

Дефіцит вітамінів

Окрім поживних речовин вашому тілу потрібні вітаміни та мікроелементи, які мають вирішальний вплив на якість функціонування всіх систем та органів. Вони також допомагають підтримувати імунну функцію та вбережуть від випадіння волосся. Якщо ж ви стикнулись з проблемою, варто виключити дефіцит вітаміну D, йоду, заліза, фолієвої кислоти, вітаміну В12.

Вірусне захворювання

Саме так, спровокувати випадіння волосся може грип або COVID, оскільки ці недуги мають комплексний негативний вплив на організм.

Остеохондроз

Один з популярних симптомів остеохондрозу шийного відділу хребта є випадіння волосся, тож при появі проблеми, варто звернутись до фахівця на профілактичний огляд.