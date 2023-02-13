Дискусії щодо шкоди фену точаться й досі: хтось вважає його цілком безпечним для волосся, а хтось кричить про шкоду. То чи варто сушити волосся феном, розповідаємо далі.

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Чому фен корисний для волосся

Здивувала своєю версією лікарка-трихологиня Євгенія Лук'янова. Вона каже, що фен не лише безпечний, а й корисний для волосся. Жінка розповіла про природний процес висихання волосини та порівняла його зі штучним, посилаючись на корейське дослідження, опубліковане в Annals of Dermatology.

Ваша волосина складається з трьох основних структур: медулли, кортекса та поверхневого шару – кутикули. Роль захисту від дії зовнішніх факторів, тобто температури, сонця, вітрів, бере на себе саме кутикула. Абсолютно здорове волосся має закриту та гладку кутикулу, а пошкоджену можна визначити за пористою відкритою структурою.

Коли волосся перебуває довгий час мокрим, воно збільшується. Через це кутикула ще більше розкривається. І від того, що ми висушуємо волосся природним чином, ми ще більше відкриваємо кутикулу,

– пояснює експертка.



Фен вбереже волосся від ушкоджень / Фото Pexels

Як наслідок, волосина стає тьмяною, ламкою та сухою. Регулярне користування таким методом дасться в знаки зовсім скоро: ви можете помітити, що ваше волосся повільно росте та має поганий стан.

У період опалювального сезону, коли вдома є опалення та добре зволожене повітря, феном можна не користуватись, адже в таких умовах волосся швидко висохне природним чином. У холодному ж приміщення краще скористатись девайсом, аби уникнути запалення шкіри.

Не рекомендовано одразу після висушування теплим повітрям виходити на вулицю – це може бути небезпечним. Річ у тім, що при вищих температурах судини на шкірі голови розширюються, а надворі вони різко звужуються. Через це ваше волосся не насичується кров'ю, що в майбутньому ускладнить ріст та може стати причиною випадіння.

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Не варто також виходити на вулицю із мокрим волоссям: на холоді вся вода на ньому замерзне й утвориться лід, що стає головним передвісником ламкості й роздвоєння волосини. Тож гарно висушуємо волосся, чекаємо, поки шкіра голови охолодиться до кімнатної температури, а тоді біжимо у справах.