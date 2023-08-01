Прищів за один день позбутися дуже важко. Радикальних змін за короткий проміжок часу не відбудеться, втім є кілька домашніх засобів від крихітних прищів на чолі, які можуть допомогти.

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Алое вера

Алое віра містить активні компоненти, що мають антимікробні та протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити прищі на лобі. Наносьте алое вера двічі на день.

Олія чайного дерева

Олія чайного дерева має протизапальні властивості, які можуть зменшити прищі на лобі. Його антибактеріальна природа може боротися з бактеріями, що викликають прищі.

Змішайте 1-2 краплі олії чайного дерева з будь-якою іншою олійкою та змастіть прищі. Робіть це не частіше, ніж раз на тиждень.

Яблучний оцет

Яблучний оцет має потужні антибактеріальні та протизапальні властивості. Це може допомогти зменшити інфекцію, що викликає акне, і допомогти загоєнню.

Змішайте столову ложку яблучного оцтву з 3 столовими ложками води. Протирайте ділянку на лобі не частіше, ніж раз на тиждень.

Сік лимона

Лимон є багатим джерелом вітаміну С. Завдяки своїм протизапальним та антибактеріальним властивостям вітамін С може допомогти звести до мінімуму акне.

Змішайте чайну ложку лимонного соку з двома-трьома чайними ложками води. Зануріть ватний тампон у суміш і нанесіть на все обличчя. Вмийте обличчя за 20-30 хвилин. Застосовуйте суміш раз на день.

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Естракт зеленого чаю

Зелений чай містить поліфеноли, які мають протизапальні властивості. Це може допомогти заспокоїти прищі на лобі та зменшити вироблення шкірного сала, що, у свою чергу, може допомогти у боротьбі з прищами.

Візьміть пару використаних пакетиків зеленого чаю та охолодіть їх. Покладіть холодні чайні пакетики на чоло. Зніміть і промийте обличчя водою через 20-30 хвилин. Можна робити один раз в день.

Мед

Мед має протизапальні та антибактеріальні властивості, які можуть допомогти у боротьбі з прищами.

Нанесіть невелику кількість сирого меду на чоло.Залишіть на 20-30 хвилин і змийте. Можна робити один раз на день

Помідор

Помідори багаті на вітамін С і мають протизапальні властивості. Це може бути корисним для усунення прищів на лобі.

Розріжте помідор навпіл. Акуратно протріть обличчя половинкою помідора. Залишіть на 15-30 хвилин, перш ніж змити. Можна робити один раз на день.