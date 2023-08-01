Прыщей за один день избавиться очень тяжело. Радикальных изменений за короткий промежуток времени не произойдет, впрочем, есть несколько домашних средств от крошечных прыщей на лбу, которые могут помочь.

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Алое вера

Алоэ вера содержит активные компоненты, обладающие антимикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить прыщи на лбу. Наносите алоэ вера дважды в день.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева обладает противовоспалительными свойствами, которые могут снизить прыщи на лбу. Его антибактериальная природа может бороться с вызывающими прыщи бактериями.

Смешайте 1-2 капли масла чайного дерева с любым другим маслом и смажьте прыщи. Делайте это не чаще раза в неделю.

Яблочный уксус

Яблочный уксус обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Это может помочь уменьшить инфекцию, вызывающую акне, и помочь заживлению.

Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с 3 столовыми ложками воды. Протирайте участок на лбу не чаще раза в неделю.

Сок лимона

Лимон является богатым источником витамина С. Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам витамин С может помочь свести к минимуму акне.

Смешайте чайную ложку лимонного сока с двумя-тремя чайными ложками воды. Погрузите ватный тампон в смесь и нанесите на все лицо. Умойте лицо за 20-30 минут. Применяйте смесь ежедневно.

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Эстракт зеленого чая

Зеленый чай содержит полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами. Это может помочь успокоить прыщи на лбу и снизить выработку кожного сала, что, в свою очередь, может помочь в борьбе с прыщами.

Возьмите пару использованных пакетиков зеленого чая и охладите их. Уложите холодные чайные пакетики на лоб. Снимите и промойте лицо водой через 20–30 минут. Можно применять один раз в день.

Мед

Мед обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь в борьбе с прыщами.

Нанесите небольшое количество сырого меда на лоб. Оставьте на 20-30 минут и смойте. Можно делать один раз в день

Помидор

Помидоры богаты витамином С и имеют противовоспалительные свойства. Это может быть полезно для устранения прыщей на лбу.

Разрежьте помидор пополам. Аккуратно протрите лицо половинкой помидора. Оставьте на 15-30 минут, прежде чем смыть. Можно делать один раз в день.