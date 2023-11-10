Ви можете помітити деякі проблеми у своєму здоров'ї навіть тоді, коли просто дивитеся у дзеркало – в такому випадку вам потрібно звернути увагу на свої брови. Про сигнали, які вони можуть вам давати, розповів лікар Амір Хан.
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Прорідження брів
Лікар переконаний, що якщо у вас раптово почали проріджуватися брови, особливо навколо їх зовнішньої частини, то це може означати, що ваша щитоподібна залоза не може впоратися зі своєю роботою. Тож якщо ви помітили такі зміни у своїх бровах, ви можете звернутися до лікаря та перевірити своє здоров'я.
Зазвичай подібне відбувається, коли залоза не виробляє достатньо гормонів, а це зрештою призводить до втоми, збільшення ваги та відчуття тривоги та депресії. Окрім поганої роботи щитоподібної залози, витончення брів може сигналізувати й про дефіцит поживних речовин – зокрема й про дефіцит заліза.
Прорідження брів може означати початок хвороби / Фото Pexels
Брови починають стирчати
Якщо ваші брови не вкладаються, а починають стирчати, це може бути однією з перших ознак псоріазу. Особливо важливо звернутися за професійною допомогою, якщо ці ознаки поєднуються з лущенням шкіри та витонченням брів.
Псоріаз – це аутоімунне захворювання, через яке ваша шкіра починає лущитися, і на ній утворюється сіра або сріблясто-біла скоринка.
Нерівні брови
Якщо ваші брови перестали рости рівномірно, і в них починають з'являтися прогалини, це може бути ознакою алопеції. Так називають загальний медичний термін для випадіння волосся.
Причин цього може бути багато – від харчування до генетики. Та доктор Амір закликає на просто підфарбовувати брови, а серйозно сприйняти ці сигнали та звернутися до лікаря.