Кальцій потрібний не тільки для того, щоб підтримувати скелет та здоров'я зубів; він також відіграє важливу роль і в згортанні крові та роботі нервової функції. Та попри це, у США близько 42% людей не отримують достатньо цього мінералу із їжею. Про те, в яких корисних продуктах можна знайти кальцій, розповіла дієтологиня Джона Бурдеос.

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Знежирений йогурт

І грецький, і звичайний йогурт може стати хорошим джерелом кальцію. Всього в одній порції цього продукту ви можете знайти до 197 міліграмів кальцію, тож подумайте над тим, щоб додати цей продукт до свого сніданку чи перекусу.

Ви можете додавати йогурт до граноли та фруктів чи ягід, або використовуйте несолодкий йогурт як заправку до салатів чи соус.

Молоко

Звісно, вам вже доводилося чути про те, що у молоці міститься чимало кальцію, і це дійсно правда. З однієї чашки молока ви можете отримати 325 міліграмів цього мінералу. Важливо відзначити, що кальцій міститься не тільки у коров'ячому молоці, але і у його рослинних аналогах.

Скажімо, у мигдальному молоці можна знайти 482 міліграми кальцію, і ненабагато менше може забезпечити і соєве молоко.



Молоко може бути дуже корисним / Фото Pexels

Соя

Якщо ви полюбляєте варені соєві боби, вам буде приємно дізнатися, що вони також містять 261 міліграм кальцію на порцію. Окрім того, корисний цей продукт ще й через те, що містить чимало білка. Додавати боби можна до супів, гарнірів чи навіть салатів.

Ще один продукт на основі сої, який буде для вас корисним, якщо ви хочете отримати більше кальцію – це тофу.

Рибні консерви з кістками

Додавати до раціону рибу важливо не тільки через вміст у ній кальцію, але й через безліч інших переваг, які може надати цей продукт. Серед тих сортів, які найбільше насичені кальцієм – консервований лосось та сардини.

Обидві ці риби можна додавати до різноманітних салатів та використовувати для сотень поживних і здорових рецептів.

Насіння чіа

Це ще один насичений поживними речовинами продукт. Він не тільки надзвичайно корисний, але й дуже універсальний, адже ви можете додавати насіння чіа до йогурту, вівсянки та навіть до смузі.