Нове дослідження, опубліковане у журналі Alzheimer's & Dementia, показало, що люди, які мають риси характеру "великої п'ятірки", мають менші ризики отримати деменцію.

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Як характер впливає на ризик деменції

Риси "великої п'ятірки" – це сумлінність та інші позитивні афекти, зокрема і хороше самопочуття та загальна задоволеність життям. До речі, люди, які схильні до таких негативних рис, як невротизм, низький рівень екстраверсії тощо, мають вищі ризики діагностики деменції.

Для того, щоб прийти до таких висновків, дослідники врахували дані 8 попередніх досліджень. Під час експерименту вони вивчали параметри великої п'ятірки особистісних рис – сумлінність, екстраверсія, відкритість до досвіду, невротизм та приємність, а також суб'єктивне благополуччя та задоволеність життям.



Позитивний характер може зменшити ризики деменції / Фото Pexels

За словами авторів дослідження, така риса характеру як сумлінність може суттєво знизити ваші ризики отримати деменцію. Пояснення цьому дуже просте – люди сумлінні зазвичай не нехтують власним здоров'ям, харчуванням, гігієною тощо. Вони також можуть знайти способи впоратися з когнітивними розладами або обійти їх – навіть у випадку, коли самі цього не усвідомлюють.

Подібним чином на ризики деменції впливає і екстравертність – завдяки соціалізації люди можуть формувати здорове коло друзів та родини. Натомість соціальна ізоляція та депресія можуть бути пов'язані із підвищеним ризиком деменції. Окрім того, екстравертні люди з більшою ймовірністю звернуться по допомогу, якщо почнуть відчувати проблеми із пам'яттю.

Чи можна змінити свою особистість?

Зазвичай риси особистості стабільні, та дослідники виявили, що вони можуть змінюватися і змінюються протягом життя. Ба більше, мотивація до навмисних змін також особливо корисна у цьому.

Перше, на чому варто зосереджуватися для зниження ризику деменції – це практика позитивної поведінки. Спочатку це може видаватися неприродним, проте зрештою може принести чимало користі.