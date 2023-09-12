Якщо ви намагаєтеся знизити кількість цукру, який ви споживаєте, вам варто бути обачними з деякими продуктами, які можуть містити цю речовину. Деяка їжа, яка здається здоровою, насправді може вам нашкодити.

Цікаво Ось як швидко позбутися здуття живота: надійний спосіб для жінок

Ароматизований йогурт

Вам може здатися, що йогурт – це дуже здорова їжа, яка принесе вашому організму тільки користь, проте це не обов'язково так. Все залежить від того сорту йогурту, який ви купуєте: зокрема, види, де на дні є фрукти, зазвичай містять набагато більше цукру, ніж ці ж фрукти у свіжому вигляді.

Прочитайте інгредієнти. Якщо цукор входить до трьох основних інгредієнтів, залиште його на полиці,

– розповіла експертка з харчування Ерін Палінскі.

А якщо ви все ж хочете поласувати солодким йогуртом, набагато здоровішою альтернативою буде купити звичайний несолодкий продукт та вже самостійно додати до нього фрукти, корицю та інші спеції.

Консервований суп

Так, ви можете бути здивовані, але навіть у консервованих супах, які не є солодкими, можна знайти чимало цукру. Окрім того, зважайте й на вміст натрію, який може бути значно вищим за рекомендовану норму.

Найбільше цукру ви знайдете у томатних супах – деякі концентрати можуть містити до 20 грамів на одну порцію.

Цукор знижує кислотність помідорів, щоб збалансувати смак,

– поділилася лікарка Лорі Заніні.

Фруктовий сік

Якщо ви купуєте у магазинах фруктові соки для того, щоб оздоровитися, погана новина для вас: ці напої радше нашкодять здоров'ю через високий рівень цукру, що у них міститься. Хоча, звісно, не всі фруктові соки однакові: деякі можуть містити чистий сік фруктів без додавання великої кількості цукрів.

Втім, не забувайте про те, щоб перевіряти етикетки та шукати соки, на яких зазначено, що це стовідсотковий сік.



Фруктові соки містять дуже багато цукру / Фото Pexels​

Сухофрукти

Сухофрукти звучать як чудовий вибір солодощів, що підійдуть вашим зубам, шкірі та організму в цілому набагато краще за цукерки й печиво. І попри те, що ці продукти й справді можуть бути корисними, не забувайте й про те, що деякі сухофрукти окрім природних цукрів містять ще й багато доданого цукру.

Особливо солодкою може виявитися засушена журавлина, тож будьте обережні з тим, щоб вживати її надто часто.