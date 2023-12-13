Ваші продукти повинні бути наповненими макро- та мікроелементами, які вкрай необхідні для відновлення м'язів.

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Білок для відновлення м'язів

Доктор медичних наук Ліза Московиць зазначає, що білок є ключовим компонентом м'язового росту, тому його важливо додавати в наш раціон, якщо тренування є силовими.

За даними Національної академії спортивної медицини, під час силових тренувань у м'язових волокнах відбуваються крихітні розриви, а вже під час відновлення вони стають сильнішими.

Саме білок організм використовує для відновлення пошкоджених м'язів. Тому додавайте у свій раціон курячу грудку, пісний яловичий фарш, сир та грецький йогурт.

Вуглеводи для відновлення м'язів

Після напруженого тренування вуглеводи є другим важливим елементом у харчуванні. Білок відновлює пошкоджені м'язи, а вуглеводи допомагають поповнити запаси енергії в м'язах.

Спробуйте вживати після тренування такий популярний продукт як овес, батат та коричневий рис.



Після тренування важливо вживати корисну їжу / Фото Pexels

Харчові жири для відновлення м'язів

Ненасичені здорові жири теж мають певні переваги для відновлення м'язів. Доктор медичних наук Ліза Московиць рекомендує обирати мононенасичені та поліненасичені жири, щоб заспокоїти біль у м'язах.

До здорових джерел харчових жирів належить оливкова олія, лосось та горіхи. Обов’язково відмовтеся від продуктів з високим вмістом трансжирів (смажена їжа), адже вони можуть спричинити ще більше запалення в організмі.



Горіхи є корисними харчовими жирами / Фото Pexels

Мікроелементи для відновлення м'язів

Щоб м'язи добре відновилися, вам треба в достатній кількості вживати вітамін С, калій та магній. Згідно з дослідженням 2018 року, опублікованим у Міжнародному журналі медичних наук, вітамін С зменшує пошкодження та болючість м'язів, спричинені фізичним навантаженням. Додавайте у свій раціон апельсини, грейпфрут та лимон.

Дефіцит калію може призвести до м'язової слабкості, тому в раціон додавайте банани й картоплю, які багаті калієм.

Магній шукайте в шпинаті, авокадо та тунці. Він дозволяє розслабити м'язи та запобігає спазмам.

Підтримка гідратації

Водний баланс є таким же важливим, як і харчування. Якщо відчуваєте спрагу, то це може сигналізувати про ваше зневоднення. Вода також важлива для засвоєння поживних речовин, тому важливо постійно поповнювати водний баланс.