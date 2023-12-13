Ваши продукты должны быть наполнены макро- и микроэлементами, крайне необходимыми для восстановления мышц.

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Белок для восстановления мышц

Доктор медицинских наук Лиза Московиц отмечает, что белок является ключевым компонентом мышечного роста, поэтому его важно добавлять в наш рацион, если тренировки силовые.

По данным Национальной академии спортивной медицины, во время силовых тренировок в мышечных волокнах происходят крохотные разрывы, а во время восстановления они становятся сильнее.

Именно белок организм использует для восстановление поврежденных мышц. Поэтому добавляйте в свой рацион куриную грудку, постный говяжий фарш, творог и греческий йогурт.

Углеводы для восстановления мышц

После напряженной тренировки углеводы являются вторым важным элементом в питании. Белок восстанавливает поврежденные мышцы, а углеводы помогают восполнить запасы энергии в мышцах.

Попытайтесь употреблять после тренировки такой популярный продукт как овес, батат и коричневый рис.



После тренировки важно употреблять полезную еду / Фото Pexels

Пищевые жиры для восстановления мышц

Ненасыщенные здоровые жиры имеют определенные преимущества для восстановления мышц. Доктор медицинских наук Лиза Московиц рекомендует выбирать мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, чтобы успокоить боли в мышцах.

К здоровым источникам пищевых жиров относятся оливковое масло, лосось и орехи. Обязательно откажитесь от продуктов с высоким содержанием трансжиров (жареная пища), ведь они могут вызвать еще большее воспаление в организме.



Орехи являются полезными пищевыми жирами.

Микроэлементы для восстановления мышц

Чтобы мышцы хорошо восстановились, вам нужно в достаточном количестве употреблять витамин С, калий и магний. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в Международном журнале медицинских наук, витамин С уменьшает повреждение и болезненность мышц, вызванные физической нагрузкой. Добавляйте в свой рацион апельсины, грейпфрут и лимон.

Дефицит калия может привести к мышечной слабости, поэтому в рацион добавляйте бананы и картофель, богатые калием.

Магний ищите в шпинате, авокадо и тунце. Он позволяет расслабить мышцы и предотвращает спазмы.

Поддержка гидратации

Водный баланс так же важен, как и питание. Если испытываете жажду, то это может сигнализировать о вашем обезвоживании. Вода также важна для усвоения питательных веществ, потому важно постоянно пополняйте водный баланс.