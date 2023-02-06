Якщо ви шукаєте способів запобігти застуді, грипу та іншим інфекціям, вашим першим кроком має бути похід за продуктами. Плануйте своє харчування так, щоб додати до раціону ці потужні стимулятори імунної системи.

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Які продукти зміцнюють імунітет

Цитрусові

Більшість людей одразу звертається до вітаміну С після того, як застудилися. Він збільшує виробництво лейкоцитів, які є ключовими для боротьби з інфекціями.

Майже всі цитрусові мають високий вміст вітаміну С. З такою різноманітністю легко додати трохи цього вітаміну до будь-якої страви.

Популярні цитрусові:

грейпфрут;

апельсин;

клементин;

мандарин;

лимон;

лайм.

Їжте більше цитрусів / Фото Unsplash

Оскільки організм не виробляє і не зберігає вітамін C, вам потрібно щодня вживати його з продуктів. Рекомендована добова кількість для більшості дорослих становить:

75 міліграмів для жінок;

90 міліграмів для чоловіків.

Червоний болгарський перець

Якщо ви думаєте, що цитрусові містять найбільше вітаміну С серед усіх фруктів чи овочів, то помиляєтесь. Червоний болгарський перець містить майже в 3 рази більше вітаміну С, ніж апельсин.

Броколі

Насичені вітамінами A, C і E, а також клітковиною та багатьма іншими антиоксидантами, броколі є одним із найкорисніших овочів.

Приготування на пару – найкращий спосіб зберегти більше поживних речовин в броколі.

Часник

Його цінність у боротьбі з інфекціями визнавали завжди. Властивості часнику для підвищення імунітету, найімовірніше, пояснюються вмістом аліцину.

Імбир

Відомий тим, що допомагає зменшити запалення та полегшити нудоту. Імбир також може зменшити хронічний біль і знизити рівень поганого холестерину.

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