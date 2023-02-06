Если вы ищете способы предотвратить простуду, грипп и другие инфекции, вашим первым шагом должен быть поход за продуктами. Планируйте свое питание так, чтобы добавить в рацион эти мощные стимуляторы иммунной системы.
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Какие продукты укрепляют иммунитет
Цитрусовые
Большинство людей сразу обращаются к витамину С после того, как простудились. Он увеличивает производство лейкоцитов, которые являются ключевыми для борьбы с инфекциями.
Почти все цитрусовые имеют высокое содержание витамина С. С таким разнообразием легко добавить немного этого витамина в любое блюдо.
Популярные цитрусовые:
- грейпфрут;
- апельсин;
- клементин;
- мандарин;
- лимон;
- лайм.
Ешьте больше цитрусов / Фото Unsplash
Поскольку организм не производит и не сохраняет витамин C, вам нужно каждый день употреблять его из продуктов. Рекомендованное суточное количество для большинства взрослых составляет:
- 75 миллиграммов для женщин;
- 90 миллиграммов для мужчин.
Красный болгарский перец
Если вы думаете, что цитрусовые содержат больше витамина С среди всех фруктов или овощей, то ошибаетесь. Красный болгарский перец содержит почти в 3 раза больше витамина С, чем апельсин.
Брокколи
Насыщенные витаминами A, C и E, а также клетчаткой и многими другими антиоксидантами, брокколи являются одним из самых полезных овощей.
Приготовление на пару – лучший способ сохранить больше питательных веществ в брокколи.
Чеснок
Его ценность в борьбе с инфекциями признавали всегда. Свойства чеснока для повышения иммунитета скорее всего объясняются содержанием алицина.
Имбирь
Известен тем, что помогает уменьшить воспаление и облегчить тошноту. Имбирь также может снизить хроническую боль и снизить уровень плохого холестерина.