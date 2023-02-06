Если вы ищете способы предотвратить простуду, грипп и другие инфекции, вашим первым шагом должен быть поход за продуктами. Планируйте свое питание так, чтобы добавить в рацион эти мощные стимуляторы иммунной системы.

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Какие продукты укрепляют иммунитет

Цитрусовые

Большинство людей сразу обращаются к витамину С после того, как простудились. Он увеличивает производство лейкоцитов, которые являются ключевыми для борьбы с инфекциями.

Почти все цитрусовые имеют высокое содержание витамина С. С таким разнообразием легко добавить немного этого витамина в любое блюдо.

Популярные цитрусовые:

грейпфрут;

апельсин;

клементин;

мандарин;

лимон;

лайм.

Ешьте больше цитрусов / Фото Unsplash

Поскольку организм не производит и не сохраняет витамин C, вам нужно каждый день употреблять его из продуктов. Рекомендованное суточное количество для большинства взрослых составляет:

75 миллиграммов для женщин;

90 миллиграммов для мужчин.

Красный болгарский перец

Если вы думаете, что цитрусовые содержат больше витамина С среди всех фруктов или овощей, то ошибаетесь. Красный болгарский перец содержит почти в 3 раза больше витамина С, чем апельсин.

Брокколи

Насыщенные витаминами A, C и E, а также клетчаткой и многими другими антиоксидантами, брокколи являются одним из самых полезных овощей.

Приготовление на пару – лучший способ сохранить больше питательных веществ в брокколи.

Чеснок

Его ценность в борьбе с инфекциями признавали всегда. Свойства чеснока для повышения иммунитета скорее всего объясняются содержанием алицина.

Имбирь

Известен тем, что помогает уменьшить воспаление и облегчить тошноту. Имбирь также может снизить хроническую боль и снизить уровень плохого холестерина.

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