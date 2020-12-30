Среди острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) есть такие, которые поддаются лечению (грипп) и те, что требуют тщательной профилактики. Именно она поможет избежать заболевания как у взрослых, так и детей.

Уже который день за нашими окнами царит зима. Короткий световой день, холодные ветры, неутомимый дождь и снег зовут за собой простуду. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), не обходят ни взрослых, ни детей. И это неудивительно, ведь вирусы передаются от человека к человеку несколькими путями:

воздушно-капельным;

половым;

через кровь.



Человек может не догадываться, что является носителем вируса / Фото Gettyimages

Иногда человек даже не подозревает, что является носителем вируса. Болезнь может не проявляться и протекать без вреда здоровью. Поэтому в сезоны простуд и ослабленного иммунитета важна своевременная профилактика простудных заболеваний. Именно этот простой шаг защитит вас от потенциальных осложнений.

Интересный факт. Взрослые болеют ОРВИ в среднем 2–3 раза в год, а дети еще чаще – 8–10 раз.

Часто простуда может стать причиной развития ангины, фарингита, трахеита, ларингита, синусита. Также вирусные заболевания могут спровоцировать пневмонию, которая возникла в результате присоединения бактериальной инфекции.

Как защитить себя и детей от вирусной атаки



Как защититься от вируса / Фото Інфографіка 24 каналу

Источником вируса является исключительно человек, соответственно, вам нужно уменьшить количество коммуникаций. Чем меньше людей окружает вас в закрытом пространстве, тем меньше шансов заболеть.

Чем меньше людей окружает вас в закрытом пространстве, Очень важно регулярно мыть руки , пользоваться дезинфицирующими салфетками, ни в коем случае не касаться лица грязными руками.

, пользоваться дезинфицирующими салфетками, ни в коем случае Медицинская маска здоровому человеку не нужна. Но, если человек имеет симптомы ОРВИ, то маска может защитить окружающих от заражения.

Если же избежать болезни не удалось – вам поможет комплексное лечение.

Как выбрать препарат для профилактики и лечения ОРВИ



Как выбрать препарат для профилактики ОРВИ / Фото Gettyimages

Во-первых, посоветуйтесь со своим врачом. Если нет семейного врача, найдите специалиста, которому можно доверять. Помните, что ваше здоровье – самое ценная вещь, которую стоит беречь. Во-вторых, думайте критически, анализируйте. Сегодня в свободном доступе есть вся информация о любом препарате, который назначает врач или предлагают в аптеке.

При выборе препарата обратите внимание на:

Зарегистрировано ли средство в государственном реестре лекарственных средств Украины.

Кто производитель препарата . Выбирайте известные компании, средства которых зарегистрированы в гос реестре и имеют официально утверждённые показания к применению.

. Выбирайте известные компании, средства которых зарегистрированы в гос реестре и имеют Убедитесь, что средство не только эффективно, но и изучено с помощью контролируемых исследований. Если во время таких исследований наблюдались побочные реакции, они обязательно будут зафиксированы.

Если во время таких исследований наблюдались побочные реакции, они обязательно будут зафиксированы. Важной составляющей прогноза для выздоровления от любого заболевания, является непосредственное влияние препарата на сам возбудитель , который спровоцировал болезнь. То есть он должен действовать на причину развития болезни – вирусы.

, который спровоцировал болезнь. То есть он Обратите внимание на безопасность препарата. Разрешен ли он для применения малышам, ведь именно дети, согласно статистическим данным, в холодное время года болеют чаще взрослых.

Под все названые характеристики подходит препарат Энгистол, созданный на природной основе.

Энгистол для профилактики / Фото Heel

Согласно инструкции, препарат можно применять для предотвращения гриппа и ОРВИ. Чаще всего профилактический комплекс проводят перед началом сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ, а также после контакта с людьми, имеющими признаки простуды.

Препарат применяют не только профилактически, но и с целью лечения гриппа (А и В), парагриппа, аденовируса и других ОРВИ, а также в составе комплексной терапии при многих других вирусных заболеваниях.

Компоненты препарата оказывают противовоспалительное, дезинтоксикационное, регенерирующее действие, базирующиеся на активации защитных сил организма и нормализации его функций.

Энгистол в виде таблеток разрешен к применению у взрослых, беременных и детей с рождения.

Таким образом, Энгистол проверенный временем препарат для профилактики и лечения простуды и ОРВИ для всей семьи!

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственное средство!



