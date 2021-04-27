Радіація знайшла своє практичне застосування у багатьох галузях. Спробуймо з'ясувати, чому, впливаючи на людський організм, вона може викликати специфічне захворювання? Які його симптоми, до яких наслідків може призвести, а головне – як звести до мінімуму руйнівний вплив іонізуючого опромінення на клітини нашого тіла?

У більшості українців слово "радіація" асоціюється передусім із Чорнобилем. Але воно має не тільки негативну конотацію. Якби не радіаційне опромінення, зламавши руку, ми не могли б зробити рентген. Без радіації електричні станції не могли б генерувати електроенергію, тому ми б сиділи по домівках без світла. Археологи не могли б визначити вік знайдених останків, адже допомагає їм у цьому радіовуглецевий метод датування.

До теми Як уберегтися від йододефіциту: 9 продуктів з високим вмістом мінералу

Що таке радіація і чим вона шкідлива



Рівень радіації жорстко контролюється / Фото Unsplash

Коли атомне ядро нестабільного атома розпадається і починає виділяти іонізуючі частинки, виникає іонізуюче опромінення (те, що ми називаємо радіацією). Коли ці частинки вступають у взаємодію з органічною речовиною, зокрема тканинами тіла людини, то починають їх ушкоджувати. Звісно, за умови, що рівень опромінення є достатньо високим. Це може призвести до опіків, захворювань крові, уражень шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та центральної нервової системи, раку і навіть смерті.

Практично у всіх країнах рівень радіації жорстко контролюється і відповідально застосовується, однак навіть за такого ставлення вона становить потенційну загрозу. Прикладом цього є аварія на атомній електростанції Фукусіма-1 в Японії у 2011 та Чорнобильська трагедія в Україні у 1986 році.

Кілька важливих фактів про радіацію

Змиріться. Радіація є всюди , куди б не пішли і де б не перебували. Якщо її доза не є підвищеною, це не становить жодної загрози для здоров'я.

, куди б не пішли і де б не перебували. Якщо її доза не є підвищеною, Аварії на ядерних об’єктах, специфічне середовище праці або терапія з застосуванням спеціального обладнання можуть стати джерелами радіаційного отруєння.

Лікування "від радіації" не існує. Проте існують бар'єри, які можуть захистити від її впливу, а також лікарські засоби, які допомагають вивести певний відсоток радіації з організму.

Що таке променева хвороба



Що таке променева хвороба / Фото Unsplash

Радіаційне отруєння виникає тоді, коли радіоактивні речовини виділяють частинки, які, потрапивши в організм, ушкоджують його. Різні радіоактивні речовини володіють різними характеристиками і по-різному впливають на людину.

Як уже згадувалося, з радіацією ми маємо справу щодня. Чи становитиме вона загрозу для здоров'я і життя залежить від таких факторів:

як вона застосовується;

наскільки сильною є;

як часто людина потрапляє під її вплив;

як саме впливає на людину;

як довго триває цей вплив.

Наскільки шкідливою є рентгенографія

Зазвичай доза радіації, яку людина отримує під час одного рентгенівського дослідження не є шкідливою для організму. Проте, можливо, ви звертали увагу: якщо ви робите рентген зуба, лікар прикриває вашу шию, грудну клітку, живіт свинцевим щитком. У такий спосіб захищає тканини тіла і внутрішні органи від необов'язкового опромінення. Сам же під час роботи рентгенапарату виходить у сусіднє приміщення, щоб зробити знімок.

Короткотривала і незначна доза опромінення не є шкідливою, однак повторні невеликі дози (так само як і довготривала або інтенсивна експозиція) можуть становити небезпеку.

Що відбувається з організмом при надмірному радіаційному впливі



Одиниці виміру радіації / Фото Unsplash

Дозу радіації вимірюють різними одиницями виміру, зокрема у грей, зіверт, бер та рад. 1 рад еквівалентний 0,01 грею.

Якщо людина піддалася дії радіації менше, ніж 30 рад , у неї виникнуть незначні зміни у показниках крові.

, у неї виникнуть незначні зміни у показниках крові. Від 30 до 200 рад – можуть виникнути симптоми променевої хвороби.

– можуть виникнути симптоми променевої хвороби. Від 200 до 1 000 рад – променева хвороба матиме важкий перебіг.

– променева хвороба матиме важкий перебіг. Доза понад 1 000 рад є фатальною. У хворого немає шансів вижити.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США, променеву хворобу, або як її ще називають "гострий радіаційний синдром", діагностують коли:

людина опромінилася дозою понад 70 рад від джерела радіації, що розташовується поза її тілом;

від джерела радіації, що розташовується поза її тілом; іонізуюче випромінювання вплинуло на всю площу тіла , а також проникло у внутрішні органи;

, а також проникло у внутрішні органи; дозу радіації людина отримала за короткий проміжок час (протягом однієї хвилини).

Факт, про який ви могли не знати. Людина, яка переживає атомний вибух, отримує 2 дози радіації: одну під час самого вибуху, іншу – під час "радіоактивних опадів", коли радіоактивні речовини опускаються на землю після вибуху.

Форми променевої хвороби

Променева хвороба може бути як гострою (такою, що виникає невдовзі після впливу радіації на організм), так і хронічною (коли симптоми з'являються через певний період, можливо, навіть через кілька років після опромінення).

3 "класичні" гострі радіаційні синдроми

Синдром кісткового мозку

Також відомий як "гемопоетичний синдром". Виникає після дози опромінення у діапазоні між 0,7 і 10 грей (70 – 1000 рад), хоча легкі симптоми можуть проявлятися вже після опромінення у 0,3 грея або 30 рад.

Коефіцієнт виживання у пацієнтів з цим синдромом знижується пропорційно збільшенню дози радіації. Головною причиною смерті є руйнування кісткового мозку, що призводить до інфекцій і масивних кровотеч.

Синдром шлунково-кишкового тракту

Виникає, коли доза радіації перевищує 10 грей (1000 рад). Однак деякі симптоми можуть виникати вже при опроміненні у 6 грей (600 рад). Виживання при цьому синдромі є дуже малоймовірне. Незворотні зміни у шлунково-кишковому тракті та руйнування кісткового мозку, як правило, ведуть до інфекцій, зневоднення і критичного дисбалансу електролітів. Смерть наступає переважно у найближчі 2 тижні.

Серцево-судинний синдром / синдром центральної нервової системи

Виникає у більшості випадків при дозі радіації приблизно у 50 грей (5000 рад), хоча деякі симптоми можуть з'являтися при дозі опромінення у 20 грей (2000 рад). Смерть наступає впродовж наступних трьох днів у результаті гострої судинної недостатності (колапсу), а також підвищеного черепно-мозкового тиску, що є наслідком гідроцефалії (збільшення кількості ліквору у субарахноїдальному просторі та шлуночках головного мозку), менінгіту (запалення захисних його оболонок) і васкуліту (запалення стінок кровоносних судин).

Стадії променевої хвороби

Продромальна

Класичними проявами цієї стадії є нудота та блювання, а також втрата апетиту і діарея (залежно від дози радіації, яку отримала людина), що можуть виникнути як через кілька хвилин, так і через кілька днів після опромінення і так само тривати кілька хвилин або навіть кілька днів.

Латентна

На цій стадії симптоми зникають і пацієнт загалом виглядає та почувається здоровим. Це може тривати від кількох годин до кількох тижнів.

Стадія прояву хвороби

На цій стадії симптоми залежать від конкретного синдрому, який розвинувся (змін з боку кісткового мозку, шлунково-кишкового тракту, серця або нервової системи) і тривають від кількох годин до кількох місяців.

Стадія відновлення або смерті

Процес відновлення може тривати від кількох тижнів до двох років. Більшість пацієнтів, які не змогли відновитися помирає впродовж наступних кількох місяців після опромінення.

Різні дози – різні впливи

Ризик виникнення променевої хвороби залежить від дози радіації. З дуже низькими дозами маємо справу постійно і негативно на наше здоров’я вони не впливають. Крім того, ризик розвитку захворювання залежить від площі тіла, яка піддалася впливу радіації. Якщо весь організм піддати впливу 1 000 рад протягом короткого періоду – це може призвести до фатальних наслідків. Однак навіть вищі дози, якщо застосувати їх до невеликої ділянки тіла супроводжуватимуться меншим ризиком.

Після опромінення відносно невеликими дозами людина може відчувати симптоми лише протягом кількох годин чи днів. А от якщо опромінення є повторюваним і спричиняє незначні або й узагалі не викликає жодних симптомів, з часом може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям.

Люди, які піддаються багаторазовому впливу радіації (на перший погляд може здатися, що ці особи непогано відновлюються після опромінення), у далекій перспективі можуть зіштовхнутися з негативними наслідками, у тому числі:

зниженням рівня лейкоцитів у крові. У такому випадку організмові буде важче боротися з інфекціями;

зменшенням кількості тромбоцитів, що підвищує ризик внутрішніх і зовнішніх кровотеч;

проблемами з плідністю;

зниженням лібідо;

відсутністю менструацій (жінки);

порушенням функції нирок, що за кілька місяців може призвести до анемії, артеріальної гіпертензії та інших захворювань;

катарактою;

серцево-судинними захворюваннями.

Локальний вплив радіації може призвести до змін на шкірі (є загроза розвитку раку шкіри) і втрати волосся. Також вплив радіації на окремі ділянки тіла, наприклад, на живіт і, відповідно, кишечник, може виявитися більш небезпечним, ніж на інші.

Вплив радіації є кумулятивним. Ураження клітин є незворотним!

Джерела радіації



Найбільшу дозу отримують пацієнти, які обстежуються на ПЕТ / Фото Unsplash

Людина може зазнати опромінення на робочому місці, внаслідок аварії на індустріальних підприємствах, проходження радіаційної терапії тощо.

Більшість людей щорічно піддається впливу радіації у дозі приблизно 0,62 ради (620 грей). Половина з цієї кількості – це радон (природне джерело радіації, яке постійно присутнє у повітрі), земна радіація і космічні промені. Іншу половину становлять медичні, комерційні та індустріальні джерела радіації. Така кількість радіації, розтягнута протягом року є незначною з точки зору впливу її на здоров'я.

Рівень радіації від рентгенівських променів є невисоким, однак врахуйте, що він є одномоментним.

Рентген грудної клітки еквівалентний 10-денному впливу природного радіаційного опромінення. Мамографія – 7-тижневого впливу. Комп’ютерна томографія (КТ) легень піддає нас впливу, еквівалентному двом рокам впливу природного радіаційного опромінення. Ви все ще хочете записати на КТ легень, щоб переконатися, що у вас немає "ковідної" пневмонії, попри те, що ваш лікар не вбачає у цьому потреби? Отож-бо!

Найбільшу дозу радіації отримують пацієнти, які обстежуються на позитрон-емісійному томографі (ПЕТ). Одне обстеження еквівалентне 8 рокам впливу природного радіаційного опромінення.

Хто ще піддається більшому впливу радіаційного опромінення

Пацієнти з раком щитовидної залози, які проходять радіойодтерапію;

хворі з онкологічними захворюваннями, лікування яких передбачає проведення променевої терапії;

жителі гірських районів або територій, розташованих високо над рівнем моря;

пілоти, стюарди і стюардеси, мандрівники, які багато подорожують повітряним транспортом.

Можливо, це вас здивує, але їжа також містити незначну кількість радіації. Їжа та вода, які ми споживаємо "відповідальні" за опромінення нашого організму приблизно у 0,03 рад на рік.

Звичні щоденні справи також можуть сприяти нашому контакту з джерелами радіації:

перегляд телевізора;

прохід через сканер безпеки у магазині, аеропорту чи інших громадських місцях;

використання мікрохвильової печі;

користування мобільним телефоном.

Курці піддаються більшому впливу радіації, ніж особи, які не курять, оскільки до складу цигарок входить радіоактивна речовина полоній 210.

Ушкодження клітин радіацією є незворотнім, тому людям, які піддалися впливу радіації, слід негайно звернутися по медичну допомогу.

Підготовка до лікування передбачає:

належну утилізацію всього опроміненого одягу;

очищення всієї поверхні тіла за допомогою мила і води;

прийом калію йодиду для блокування поглинання радіоактивного йоду щитовидною залозою;

прийом берлінської лазурі у капсулах. Це може допомогти затримати цезій і талій у кишечнику та запобігати їх подальшому всмоктуванню. Речовини пройдуть через травний тракт і виведуться з організму у процесі дефекації;

прийом медичних препаратів, які стимулюють ріст лейкоцитів. Це допомагає, якщо радіація вразила кістковий мозок.

Якщо дози радіації є високими, постраждати може весь організм (серцево-судинна система, кишково-шлунковий тракт та інші системи). Лікування у таких випадках симптоматичне.

Як уникнути необов'язкового впливу радіації у повсякденному житті