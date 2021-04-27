Радиация нашла свое практическое применение во многих отраслях. Попробуем выяснить, почему, воздействуя на организм, она может вызывать специфическое заболевание? Каковы его симптомы, к каким последствиям может привести, а главное – как свести к минимуму разрушительное воздействие ионизирующего излучения на клетки нашего тела?

У большинства украинцев слово "радиация" ассоциируется прежде всего с Чернобылем. Но оно на самом деле имеет не только отрицательную коннотацию. Если бы не радиационное облучение, сломав руку, не могли бы сделать рентген. Без радиации электрические станции не могли бы генерировать электроэнергию, поэтому сидели бы мы по домам без света. Археологи не могли бы определить возраст найденных останков, ведь помогает им в этом радиоуглеродный метод датировки.

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Что такое радиация и чем она вредна



Уровень радиации жестко контролируется / Фото Unsplash

Когда атомное ядро ​​нестабильного атома распадается и начинает выделять ионизирующие частицы, возникает ионизирующее облучение (то, что мы называем радиацией). Когда эти частицы вступают во взаимодействие с органическим веществом, в частности тканями тела человека, то начинают их повреждать. Конечно, при условии, что уровень облучения является достаточно высоким. Это может привести к ожогам, заболеваниям крови, поражениям желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, раку и даже смерти.

Практически во всех странах уровень радиации жестко контролируется и ответственно применяется, однако даже при таком отношении она представляет потенциальную угрозу. Примером этого является авария на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии в 2011 и Чернобыльская трагедия в Украине в 1986 году.

Несколько важных фактов о радиации

Смиритесь. Радиация есть повсюду , куда бы ни пошли, где бы ни находились. Если ее доза не является повышенной, не представляет никакой угрозы для здоровья.

, куда бы ни пошли, где бы ни находились. Если ее доза Аварии на ядерных объектах, специфическая среда труда или терапия с применением специального оборудования могут стать источниками радиационного отравления.

Лечение "от радиации" не существует. Однако существуют барьеры, которые могут защитить от ее влияния, а также лекарственные средства, которые помогают вывести определенный процент радиации из организма.

Что такое лучевая болезнь



Что такое лучевая болезнь / Фото Unsplash

Радиационное отравление возникает тогда, когда радиоактивные вещества выделяют частицы, которые, попав в организм человека, повреждают его. Различные радиоактивные вещества обладают различными характеристиками и, соответственно, по-разному влияют на человека.

Как уже упоминалось, с радиацией мы имеем дело каждый день. Будет ли она представлять угрозу для здоровья и жизни зависит от следующих факторов:

как она применяется;

насколько сильна;

как часто человек попадает под ее влияние;

как влияет на человека;

как долго длится это влияние.

Насколько вредной является рентгенография

Обычно доза радиации, которую человек получает во время одного рентгеновского исследования не вредит организму. Однако, возможно, вы обращали внимание: если вы делаете рентген зуба, врач прикрывает вашу шею, грудную клетку и живот свинцовым щитком. Защищает таким образом ткани тела и внутренние органы от необязательного облучения. Сам же во время работы рентгенаппарата переходит в соседнее помещение, чтобы сделать снимок.

Кратковременная и незначительная доза облучения не вредна, однако повторные небольшие дозы (так же как и долговременная или интенсивная экспозиция) могут представлять опасность.

Что происходит с организмом при чрезмерном радиационном воздействии



Единицы измерения радиации / Фото Unsplash

Дозу радиации измеряют различными единицами измерения, в частности в грей, зиверт, бэр и рад. 1 рад эквивалентен 0,01 грею.

Если человек подвергся воздействию радиации менее 30 рад , у него возникнут незначительные изменения в показателях крови.

, у него возникнут незначительные изменения в показателях крови. От 30 до 200 рад – могут возникнуть симптомы лучевой болезни.

– могут возникнуть симптомы лучевой болезни. От 200 до 1000 рад – лучевая болезнь будет иметь тяжелое течение.

– лучевая болезнь будет иметь тяжелое течение. Доза в более 1000 рад является фатальной. У больного нет шансов выжить.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, лучевую болезнь, или как ее еще называют "острый радиационный синдром", диагностируют когда:

человек облучился дозой более 70 рад от источника радиации, располагаемого вне его тела;

от источника радиации, располагаемого вне его тела; ионизирующее излучение повлияло на всю площадь тела , а также проникло во внутренние органы;

, а также проникло во внутренние органы; дозу радиации человек получил за короткий промежуток времени (как правило, в течение одной минуты).

Факт, о котором вы могли не знать. Человек, который переживает атомный взрыв, получает две дозы радиации: одну во время самого взрыва, другую – во время "радиоактивных осадков", когда радиоактивные вещества опускаются на землю после взрыва.

Формы лучевой болезни

Лучевая болезнь может быть как острой (такой, которая возникает вскоре после воздействия радиации на организм), так и хронической (когда симптомы появляются через определенный период времени, возможно, даже через несколько лет после облучения).

3 "классические" острые радиационные синдромы

Синдром костного мозга

Также известный как "гемопоэтический синдром" возникает после дозы облучения в диапазоне между 0,7 и 10 грей (70 – 1000 рад), хотя легкие симптомы могут проявляться уже после облучения 0,3 грей или 30 рад.

Коэффициент выживаемости у пациентов с этим синдромом снижается пропорционально увеличению дозы радиации. Главной причиной смерти является разрушение костного мозга, что приводит к инфекциям и массивных кровотечениям.

Синдром желудочно-кишечного тракта

Возникает, когда доза радиации превышает 10 грей (1000 рад). Однако некоторые симптомы могут возникать уже при облучении в 6 грей (600 рад). Выживание при этом синдроме очень маловероятно. Необратимые изменения в желудочно-кишечном тракте и разрушение костного мозга, как правило, ведут к инфекциям, обезвоживанию и критическому дисбалансу электролитов. В большинстве случаем смерть наступает в ближайшие 2 недели.

Сердечно-сосудистый синдром / синдром центральной нервной системы

Возникает в большинстве случаев при дозе радиации примерно в 50 грей (5000 рад), хотя некоторые симптомы могут возникать при дозе облучения в 20 грей (2000 рад). Смерть наступает в течение следующих трех дней в результате острой сосудистой недостаточности (коллапса), а также повышенного черепно-мозгового давления, что является следствием гидроцефалии (увеличения количества ликвора в субарахноидальном пространстве и желудочках головного мозга), менингита (воспаления защитных его оболочек) и васкулита (воспаления стенок кровеносных сосудов).

Стадии лучевой болезни

Продромальная

Классическими проявлениями этой стадии являются тошнота и рвота, а также потеря аппетита и диарея (в зависимости от дозы радиации, которую получил человек), которые могут возникнуть как через несколько минут, так и через несколько дней после облучения и так же длится несколько минут или даже несколько дней.

Латентная

На этой стадии симптомы исчезают, и пациент чувствует себя в целом здоровым. Это может длиться от нескольких часов до нескольких недель.

Стадия проявления болезни

На этой стадии симптомы зависят от конкретного развившегося синдрома (изменений со стороны костного мозга, желудочно-кишечного тракта, сердца или нервной системы) и продолжаются от нескольких часов до нескольких месяцев.

Стадия восстановления или смерти

Процесс восстановления может длиться от нескольких недель до двух лет. Большинство пациентов, которые не смогли восстановиться умирает в течение следующих нескольких месяцев после облучения.

Различные дозы – разные влияния

Риск возникновения лучевой болезни зависит от дозы радиации. С очень низкими дозами имеем дело постоянно и негативно на наше здоровье они не влияют. Кроме того, риск развития заболевания зависит от площади тела, которая подверглась воздействию радиации. Если весь организм подвергнуть воздействию 1000 рад в течение короткого периода времени, это может привести к фатальным последствиям. Однако даже высокие дозы, если применить их к небольшому участку тела будут сопровождаться меньшим риском.

После облучения относительно небольшими дозами человек может испытывать симптомы только в течение нескольких часов или дней. А вот если облучение является повторяющимся и вызывает незначительные или вообще не вызывает никаких симптомов, со временем может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Люди, которые подвергаются многократному воздействию радиации (на первый взгляд может показаться, что они неплохо восстанавливаются после облучения), в далекой перспективе могут столкнуться с негативными последствиями, в том числе:

снижением уровня лейкоцитов в крови. В таком случае организму будет сложнее бороться с инфекциями;

уменьшением количества тромбоцитов, что повышает риск внутренних и внешних кровотечений;

проблемами с репродуктивным здоровьем;

снижением либидо;

отсутствием менструаций (женщины);

нарушением функции почек, что через несколько месяцев может привести к анемии, артериальной гипертензии и другим заболеваниям;

катарактой;

сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Локальное воздействие радиации может привести к изменениям на коже (повышается угроза развития рака кожи) и потери волос. Также влияние радиации на отдельные участки тела, например, на живот и, соответственно, кишечник, может оказаться более опасным, чем на другие.

Влияние радиации является кумулятивным. Поражение клеток является необратимым!

Источники радиации



Наибольшую дозу получают пациенты, которые обследуются на ПЭТ / Фото Unsplash

Человек может подвергнуться облучению на рабочем месте, в результате аварии на промышленных предприятиях, прохождении радиационной терапии и тому подобное.

Большинство людей ежегодно подвергается воздействию радиации в дозе около 0,62 рад (620 грей). Половина из этого количества – это радон (природный источник радиации, постоянно присутствующий в воздухе), земная радиация и космические лучи. Другую половину составляют медицинские, коммерческие и индустриальные источники радиации. Такое количество радиации, растянутое в течение года является незначительным с точки зрения влияния ее на здоровье.

Уровень радиации от рентгеновских лучей является невысоким, однако учтите, что он одномоментный.

Рентген грудной клетки эквивалентен 10-дневному влиянию естественного радиационного облучения. Маммография – 7-недельному воздействию. Компьютерная томография (КТ) легких подвергает нас воздействию, эквивалентному двум годам воздействия естественного радиационного облучения. Вы все еще хотите записаться на КТ легких, чтобы убедиться, что у вас нет "ковидной" пневмонии, несмотря на то, что ваш врач не видит в этом необходимости? То-то же!

Наибольшую дозу радиации получают пациенты, которые обследуются на позитрон-эмиссионном томографе (ПЭТ). Одно обследование эквивалентно 8 годам воздействия естественного радиационного облучения.

Кто еще подвергается большему влиянию радиационного облучения

Пациенты с раком щитовидной железы, которые проходят радиойодтерапию;

больные с онкологическими заболеваниями, лечение которых предусматривает проведение лучевой терапии;

жители горных районов или территорий, расположенных высоко над уровнем моря;

пилоты, стюарты и стюардессы, путешественники, которые зачастую перемещаются воздушным транспортом.

Возможно, это вас удивит, но пища также может содержать незначительное количество радиации. Еда и вода, которые мы потребляем "ответственны" за облучения нашего организма примерно в 0,03 рад в год.

Привычные ежедневные дела также могут способствовать нашему контакту с источниками радиации:

просмотр телевизора;

проход через сканер безопасности в магазине, аэропорту или других общественных местах;

использование микроволновой печи;

пользование мобильным телефоном.

Курильщики подвергаются большему воздействию радиации, чем лица, которые не курят, поскольку в состав сигарет входит радиоактивное вещество полоний 210.

Повреждения клеток радиацией необратимо, поэтому людям, подвергшихся воздействию радиации, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Подготовка к лечению предусматривает:

надлежащую утилизацию всей облученной одежды;

очистки всей поверхности тела с помощью мыла и воды;

прием калия йодида для блокировки поглощения радиоактивного йода щитовидной железой;

прием берлинской лазури в капсулах. Это может помочь задержать цезий и таллий в кишечнике и предотвратить их дальнейшее всасывание. Вещества пройдут через пищеварительный тракт и выведутся из организма в процессе дефекации;

прием медицинских препаратов, стимулирующих рост лейкоцитов. Это помогает, если радиация поразила костный мозг.

Если дозы радиации являются высокими, пострадать может весь организм (сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт и другие системы). Лечение в таких случаях симптоматическое.

Как избежать необязательного воздействия радиации в повседневной жизни: