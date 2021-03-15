Проти випадіння волосся та лупи: 4 унікальні властивості розмарину
Завдяки зігріваючим, відновлюючим та тонізуючим властивостям, розмарин активно використовується в складі лікарських і косметичних засобів, зокрема шампунів та масок для волосся. І це справді незамінний компонент! Розмарин живить коріння волосся, зменшує випадання і прискорює природний ріст.
Джерело:Healthshots
Ми всі прагнемо міцного та здорового волосся. І ніщо не є настільки ефективним, як використання природніх інгредієнтів, які забезпечать волоссю лагідний та безпечний догляд.
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Розмарин – один із таких інгредієнтів. Відвар з листя та ефірну олію рослини можна додавати в шампунь чи маску. Таким чином ви забезпечите волоссю міцність, потурбуєтеся про здорову шкіру голови, покращите кровообіг та ефективно виділите надлишки бруду та жиру.
Запобігає випаданню волосся
Розмарин запобігає випадінню волосся / Фото Pexels
Розмарин покращує кровообіг, що зміцнює волосяні фолікули та зменшує випадіння волосся. Дослідження, опубліковане в американському PubMed Central, показало, що олія розмарину настільки ж ефективна у боротьбі з випаданням волосся, як і міноксидил – ліки, які застосовуються в дерматології.
Сприяє зростанню волосся
Дослідження показують, що розмарин пришвидшує ріст волосся. Це пов'язано з карнозовою кислотою, яка чинить стимулюючу та відновлювальну дії.
Запобігає передчасному виникненню сивини
Розмарин легко затемнює волосся, а його регулярне застосування може запобігти передчасному виникненню сивини. Пам'ятайте, що профілактика ефективніша за постійне підфарбовування волосся.
Бориться з лупою
Розмарин для волосся / Фото Pexels
Завдяки поєднанню протигрибкових та протизастійних властивостей, розмарин ідеально підходить для боротьби з лупою та надлишками жиру.
Маски з розмарином
- для відновлення пошкодженого волосся: 50 грам розігрітої оливкової олії з'єднати з 3 – 4 краплями масла розмарину, додати 1 яєчний жовток і ретельно перемішати; нанести суміш на волосся, загорнути рушником та тримати близько півгодини. Після цього слід вимити волосся шампунем;
- від лупи: змішати по 3 столові ложки реп'яхової олії та какао, додати чотири краплі ефіру розмарину. Змити через 3 години
- для зміцнення жирного волосся: змішати 50 грамів розведеної в теплій воді зеленої глини (1:1) з маслом розмарину (10 крапель), додати столову ложку натурального яблучного оцту; втирати маску в шкіру голови протягом 10 хвилин, змити великою кількістю води без використання шампуню;
- для сухого і нормального волосся: 20 мілілітрів олії виноградних кісточок або касторової олії змішати з 3 краплями олії розмарину, 3 краплями олії кедра і 2 краплями олії іланг-ілангу; втерти маску в шкіру голови, накрити поліетиленом і рушником та залишити на 20 хвилин. Далі змити олії з використанням шампуню.
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