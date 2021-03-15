Завдяки зігріваючим, відновлюючим та тонізуючим властивостям, розмарин активно використовується в складі лікарських і косметичних засобів, зокрема шампунів та масок для волосся. І це справді незамінний компонент! Розмарин живить коріння волосся, зменшує випадання і прискорює природний ріст.

Ми всі прагнемо міцного та здорового волосся. І ніщо не є настільки ефективним, як використання природніх інгредієнтів, які забезпечать волоссю лагідний та безпечний догляд.

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Розмарин – один із таких інгредієнтів. Відвар з листя та ефірну олію рослини можна додавати в шампунь чи маску. Таким чином ви забезпечите волоссю міцність, потурбуєтеся про здорову шкіру голови, покращите кровообіг та ефективно виділите надлишки бруду та жиру.

Запобігає випаданню волосся



Розмарин запобігає випадінню волосся / Фото Pexels

Розмарин покращує кровообіг, що зміцнює волосяні фолікули та зменшує випадіння волосся. Дослідження, опубліковане в американському PubMed Central, показало, що олія розмарину настільки ж ефективна у боротьбі з випаданням волосся, як і міноксидил – ліки, які застосовуються в дерматології.

Сприяє зростанню волосся

Дослідження показують, що розмарин пришвидшує ріст волосся. Це пов'язано з карнозовою кислотою, яка чинить стимулюючу та відновлювальну дії.

Запобігає передчасному виникненню сивини

Розмарин легко затемнює волосся, а його регулярне застосування може запобігти передчасному виникненню сивини. Пам'ятайте, що профілактика ефективніша за постійне підфарбовування волосся.

Бориться з лупою



Розмарин для волосся / Фото Pexels

Завдяки поєднанню протигрибкових та протизастійних властивостей, розмарин ідеально підходить для боротьби з лупою та надлишками жиру.

Маски з розмарином