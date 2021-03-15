Против выпадения волос и перхоти: 4 уникальные свойства розмарина
Благодаря согревающим, восстанавливающим и тонизирующим свойствам, розмарин активно используется в составе лекарственных и косметических средств, в частности шампуней и масок для волос. И это действительно незаменимый компонент! Розмарин питает корни волос, уменьшает выпадение и ускоряет естественный рост.
Источник:Healthshots
Мы все стремимся к крепким и здоровым волосам. И ничто не является столь эффективным, как использование природных ингредиентов, которые обеспечат волосам мягкий и безопасный уход.
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Розмарин – один из таких ингредиентов. Отвар из листьев и эфирное масло растения можно добавлять в шампунь или маску. Таким образом вы обеспечите волосам прочность, позаботитесь о здоровой коже головы, улучшите кровообращение и эффективно выделите излишки грязи и жира.
Предотвращает выпадение волос
Розмарин предотвращает выпадение волос / Фото Pexels
Розмарин улучшает кровообращение, укрепляет волосяные фолликулы и уменьшает выпадение волос. Исследование, опубликованное в американском PubMed Central, показало, что масло розмарина столь же эффективно в борьбе с выпадением волос, как и миноксидил – лекарство, которые применяются в дерматологии.
Способствует росту волос
Исследования показывают, что розмарин ускоряет рост волос. Это связано с карнозовой кислотой, которая оказывает стимулирующее и восстанавливающее действия.
Предотвращает преждевременное возникновение седины
Розмарин легко затемняет волосы, а его регулярное применение может предотвратить преждевременное возникновение седины. Помните, что профилактика эффективнее постоянного подкрашивания волос.
Борется с лупой
Розмарин для волос / Фото Pexels
Благодаря сочетанию противогрибковых и противозастойных свойств, розмарин идеально подходит для борьбы с перхотью и излишками жира.
Маски с розмарином
- для восстановления поврежденных волос: 50 грамм разогретого оливкового масла соединить с 3 – 4 каплями масла розмарина, добавить 1 яичный желток и тщательно перемешать; нанести смесь на волосы, завернуть полотенцем и держать около получаса. После этого следует вымыть волосы шампунем;
- от перхоти: смешать по 3 столовых ложек репейного масла и какао, добавить четыре капли эфира розмарина. Смыть через 3 часа.
- для укрепления жирных волос: смешать 50 граммов разведенной в теплой воде зеленой глины (1: 1) с маслом розмарина (10 капель), добавить столовую ложку натурального яблочного уксуса; втирать маску в кожу головы в течение 10 минут, смыть большим количеством воды без использования шампуня;
- для сухих и нормальных волос: 20 миллилитров масла виноградных косточек или касторового масла смешать с 3 каплями масла розмарина, 3 каплями масла кедра и 2 каплями масла иланг-иланга; втереть маску в кожу головы, накрыть полиэтиленом и полотенцем и оставить на 20 минут. Далее смыть масла с использованием шампуня.
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