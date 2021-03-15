Благодаря согревающим, восстанавливающим и тонизирующим свойствам, розмарин активно используется в составе лекарственных и косметических средств, в частности шампуней и масок для волос. И это действительно незаменимый компонент! Розмарин питает корни волос, уменьшает выпадение и ускоряет естественный рост.

Мы все стремимся к крепким и здоровым волосам. И ничто не является столь эффективным, как использование природных ингредиентов, которые обеспечат волосам мягкий и безопасный уход.

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Розмарин – один из таких ингредиентов. Отвар из листьев и эфирное масло растения можно добавлять в шампунь или маску. Таким образом вы обеспечите волосам прочность, позаботитесь о здоровой коже головы, улучшите кровообращение и эффективно выделите излишки грязи и жира.

Предотвращает выпадение волос



Розмарин предотвращает выпадение волос / Фото Pexels

Розмарин улучшает кровообращение, укрепляет волосяные фолликулы и уменьшает выпадение волос. Исследование, опубликованное в американском PubMed Central, показало, что масло розмарина столь же эффективно в борьбе с выпадением волос, как и миноксидил – лекарство, которые применяются в дерматологии.

Способствует росту волос

Исследования показывают, что розмарин ускоряет рост волос. Это связано с карнозовой кислотой, которая оказывает стимулирующее и восстанавливающее действия.

Предотвращает преждевременное возникновение седины

Розмарин легко затемняет волосы, а его регулярное применение может предотвратить преждевременное возникновение седины. Помните, что профилактика эффективнее постоянного подкрашивания волос.

Борется с лупой



Розмарин для волос / Фото Pexels

Благодаря сочетанию противогрибковых и противозастойных свойств, розмарин идеально подходит для борьбы с перхотью и излишками жира.

Маски с розмарином