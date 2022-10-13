Багато людей, лінуючись, можуть зробити на ліжку половину своїх справ за день. Але певні звички впливають на те, як ми починаємо день. Уникнення деяких з них може повністю змінити наше життя.

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Які речі не можна робити на ліжку

Змушувати себе спати в певній позі

Якщо ви лягаєте спати в незручній позі, то завжди будете прокидатися втомленим. Це не дозволить вашому тілу активізуватися та виконувати певні функції, коли ви спите.

Незалежно від того, спите ви самі чи з партнером, завжди переконайтеся, що у вас достатньо місця та нічого не турбує.

Спіть лише у зручній невимушеній позі / Фото Unsplash

Класти склянку з водою біля ліжка

Якщо вам важко заснути, та сама склянка води посилить бажання відвідати туалет і зіпсує ваш сон. Хороша альтернатива уникнути безсонних ночей – випити склянку молока. Завдяки сполукам у молоці, які виробляють гормон щастя, ваша голова стане яснішою, а ніч спокійною.

Спостерігати за годинником

Спробуйте протистояти бажанню дивитися на годинник, якщо ви лягаєте на ліжко. Не перевіряйте годину з думкою, коли ви нарешті заснете. Це посилює тривогу, що негативно впливає на процес засинання.

Встановіть будильник і покладіть телефон далі, ніж на відстань витягнутої руки. Замість нього краще поставте лампу.

Сидіти в телефоні перед сном

Перед сном бажано хоча б на годину прибрати будь-які світловипромінювальні пристрої. Коли ви користуєтеся телефоном у ліжку, ваш розум стимулюється й порушує сон. Синє світло, яке випромінюють електронні гаджети з дисплеями, може перешкоджати виділенню мелатоніну, важливого гормону сну, який допомагає регулювати наш цикл.

Спробуйте читати книгу замість того, щоб сидіти в телефоні, поки не заснете.

Переглядати фільми або телепередачі

Навіть якщо ви вважаєте перегляд телевізора в ліжку заспокійливим, то тим самим ви вчите свій мозок, що ліжко – це місце для перегляду телевізора, а не просто для сну. Якщо ви засинаєте з увімкненим телевізором, зміни світла й звуку можуть розбудити.

Тримайте телевізор подалі від спальні, якщо це можливо. Або, принаймні, дивіться, сидячи на стільці.

Не переглядайте фільми на ліжку перед сном / Фото Unsplash