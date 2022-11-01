Найпростіший спосіб дізнатися, чи можна прати ту, чи іншу річ у пральній машині, — це перевірити її етикетку. Але якщо етикетка відсутня, ця стаття може стати в нагоді.

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Що не можна прати в машинці

Одяг з делікатних тканин

Речі з вовни, оксамиту, шовку та кашеміру не можна прати в пральній машині. Це може пошкодити структуру цих делікатних тканин і деформувати їх навіть після одного циклу прання.

Спосіб прання: вручну, в теплій воді з використанням м'якого мийного засобу. Найкраще, якщо засіб призначений для делікатних тканин. На завершення злегка відіжміть одяг, але не скручуйте, щоб не деформувати. Потім загорніть в сухий рушник і покладіть на решітку для сушіння.

На етикетках деяких шовкових речей може бути написано "лише суха чистка". Тому не рекомендується прати ці речі вручну. Краще віддавати їх у хімчистку.

Одяг з елементами декору

Одяг з вишивкою, мереживом і декоративними елементами, такими як бісер і паєтки, може не витримати машинного прання. Мереживо може порватися при контакті з ґудзиками, гачками та іншими аксесуарами одягу, а інші елементи декору можуть пошкодитися або відпасти.

Як прати: вручну, якщо на бирці немає значка хімчистки. Якщо дозволена тільки хімчистка, загорніть елементи декору в фольгу або тканину, щоб хімічні речовини не пошкодили їх.

Бюстгальтери

Машинне прання може деформувати та розтягнути чашки бюстгальтера, а гачки можуть зачепитися за інший одяг і пошкодити його.

Як прати: вручну. Використовуйте холодну воду та м'який засіб для делікатних тканин. Після прання обережно відіжміть бюстгальтер, щоб не пошкодити тканину. Потім розкладіть його на рівній поверхні і залиште висохнути. Вішати бюстгальтер на сушарку – не дуже гарна ідея. Це також може деформувати чашки.

Якщо ви поспішаєте, то вже ж можете випрати бюстгальтер у машині, але лише якщо вжити особливих заходів. Спочатку обов'язково застібніть його, щоб гачки не зачепилися за інші предмети. По-друге, виперіть його в холодній воді, щоб зменшити ймовірність деформації. По-третє, покладіть бюстгальтер у спеціальний мішок для прання та виберіть режим делікатного прання.

Бюстгальтери періть вручну / Фото Unsplash

Пальто, куртки, костюми

Прання пальто, піджаків, костюмів і речей з підплічниками в пральній машині може бути помилкою. Вони можуть бути серйозно пошкоджені та деформовані через вплив води та абразивних рухів пральної машини. Краще здати ці речі в хімчистку.

Шкіряні речі

Шкіра зменшується під впливом води. Крім того, поверхня виробу може деформуватися і "м'ятися".

Як прати: окремі плями можна почистити вологою ганчіркою, а весь одяг можна очистити спеціальним засобом для догляду за шкірою.

Як почистити шкіряні речі / Фото Unsplash

Одяг, покритий шерстю домашніх тварин

Зняти шерсть домашніх тварин з одягу не так просто. Але якщо ви покладете цей одяг у пральну машину, волосся може прилипнути до одягу та до стінок барабана пральної машини або закупорити зливні труби машини.

Як прати: відчистьте шерсть домашніх тварин перед машинним пранням. Це можна зробити за допомогою ворсинкового валика або гумової рукавички. Просто змочіть одяг водою і проведіть по ньому рукою.