Правило 5 секунд говорить: якщо ви кинули щось на підлогу, але змогли підняти протягом 5 секунд, ви можете це з’їсти.

Звичайно, все, що впало на підлогу, заражене деякими бактеріями. Але чи погано це настільки? Про це сперечаються прихильники і противники правила 5 секунд.

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Чи безпечно їсти продукти, що впали на підлогу

Різні продукти забруднюються по-різному. Наприклад, соковитий фрукт, як губка, вбере увесь бруд з підлоги. Він може поглинати такі бактерії, як кишкова паличка та стафілококова інфекція. Але якщо вам на підлогу впаде булочка, то це не так погано.

Цікаво, що, згідно з дослідженнями, люди частіше їдять печиво або цукерку з підлоги, ніж овочі. Експерти провели дослідження, під час якого вони кинули трохи кавуна, хліба з маслом і липких желейних фігурок на забруднені поверхні. Найбільше мікробів зібрав кавун, найменше – липкі желейки. Експерти вважають, що це через кількість води в цих продуктах. Вона сприяє перенесенню бактерій.

Хліб і клейкі ведмедики сухіші, ніж кавун, тому вони збирають менше бактерій. Але цього все одно достатньо, щоб людині стало погано.

Їсти продукти, які впали на підлогу небезпечно / Фото Unsplash

Що робити, коли щось впало на чисту підлогу

На жаль, жодна підлога не може бути настільки чистою, щоб їсти з неї їжу. Навіть якщо поверхня виглядає чистою, вона все одно вкрита мікробами.

Фахівці з'ясували, що їжа збирає найменше бактерій, якщо падає на килим. Килими насправді дуже брудні, але завдяки пористій поверхні бактерії осідають глибше. Ось чому їсти їжу з килима не так небезпечно.

Звичайно, також має значення, куди саме впала їжа. З’їсти що-небудь з килима у вітальні не так небезпечно, як з підлоги ванної кімнати.

Наскільки ефективним є правило 5 секунд

На кількість перенесених бактерій дійсно впливає час. Наприклад, за 5 секунд на їжу може потрапити менше бактерій, ніж за 30 секунд. Чим більше часу ваша їжа лежить на підлозі, тим бруднішою та небезпечнішою вона стає.

Ось чому правило 5 секунд має свою логіку. Чим швидше ви щось підберете, тим це безпечніше. Але експерти кажуть, що мікроби можуть потрапити на їжу досить швидко, тому в реальному житті немає безпечного обмеження часу.

Коли ви підіймаєте їжу з підлоги та їсте, це завжди ризик, навіть якщо минуло менше ніж 5 секунд.

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