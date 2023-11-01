Якщо ви хочете спробувати замінити свої звичні солодощі на більш здорові десерти, вам пощастило. Блогерка, яка виставляла у TikTok відео зі своєю історією схуднення, поділилася рецептом, який допоміг їй втратити 20 кілограмів та втримати нову вагу.

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Рецепт печива для схуднення

Блогерка Джен розповіла, що одна з тих речей, які справді допомогти їй схуднути – це рецепти, які містять багато білка, проте все ще добре смакують. Вона переконана, що немає сенсу худнути, якщо ви почуваєтеся нещасними.

Джен поділилася, що несподіваним інгредієнтом, який вона додала до печива, став сир.

Це 225 грамів сиру і одна восьма склянки кленового сиропу,

– розповіла блогерка.



Блогерка Джен до схуднення / Скриншот з TikTok gensgym

Ці два інгредієнти потрібно змішати до однорідності, а потім додати до них одну чашку мигдального борошна. На диво, ця суміш справді нагадує звичайне тісто для печива, проте, звісно, є більш корисною.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.



Блогерка після втрати ваги / Скриншот з TikTok gensgym

На останньому етапі варто додати до цього тіста шоколадну стружку та ретельно перемішати все. Джен розповіла, що без стружки печиво може мати надто насичений мигдальний смак, і це не буде дуже смачно, проте ви можете спробувати обидва варіанти.