Если вы хотите попробовать заменить свои привычные сладости более здоровыми десертами, вам повезло. Блогер, которая выставляла в TikTok видео со своей историей похудения, поделилась рецептом, помогшим ей потерять 20 килограммов и удержать новый вес.

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Рецепт печенья для похудения

Блогер Джен рассказала, что одна из тех вещей, которые действительно помочь ей похудеть - это рецепты, которые содержат много белка, однако все еще хорошо вкусны. Она убеждена, что нет смысла худеть, если вы чувствуете себя несчастными.

Джен поделилась, что неожиданным ингредиентом, который она добавила в печенье, стал творог.

Это 225 граммов сыра и одна восьмая стакана кленового сиропа,

– рассказала блогер.



Блогерка Джен до похудения / Скриншот из TikTok gensgym

Эти два ингредиента нужно смешать до однородности, а затем добавить в них одну чашку миндальной муки. Удивительно, эта смесь действительно напоминает обычное тесто для печенья, однако, конечно, более полезна.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.



Блоггерша после потери веса / Скриншот из TikTok gensgym

На последнем этапе следует добавить в это тесто шоколадную стружку и тщательно перемешать все. Джен рассказала, что без стружки печенье может иметь слишком насыщенный миндальный вкус, и это не будет вкусно, однако вы можете попробовать оба варианта.