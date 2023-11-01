Если вы хотите попробовать заменить свои привычные сладости более здоровыми десертами, вам повезло. Блогер, которая выставляла в TikTok видео со своей историей похудения, поделилась рецептом, помогшим ей потерять 20 килограммов и удержать новый вес.
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Рецепт печенья для похудения
Блогер Джен рассказала, что одна из тех вещей, которые действительно помочь ей похудеть - это рецепты, которые содержат много белка, однако все еще хорошо вкусны. Она убеждена, что нет смысла худеть, если вы чувствуете себя несчастными.
Джен поделилась, что неожиданным ингредиентом, который она добавила в печенье, стал творог.
Это 225 граммов сыра и одна восьмая стакана кленового сиропа,
– рассказала блогер.
Блогерка Джен до похудения / Скриншот из TikTok gensgym
Эти два ингредиента нужно смешать до однородности, а затем добавить в них одну чашку миндальной муки. Удивительно, эта смесь действительно напоминает обычное тесто для печенья, однако, конечно, более полезна.
Блоггерша после потери веса / Скриншот из TikTok gensgym
На последнем этапе следует добавить в это тесто шоколадную стружку и тщательно перемешать все. Джен рассказала, что без стружки печенье может иметь слишком насыщенный миндальный вкус, и это не будет вкусно, однако вы можете попробовать оба варианта.