Для створення десерту знадобляться найпростіші продукти, а сам процес не забере у вас багато сил і часу. Спішимо ділитись смакотою.

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Як приготувати смачний десерт без випікання

80 грамів світлого печива;

80 грамів темного печива;

2 банани;

300 грамів сметани;

300 грамів згущеного молока;

25 грамів желатину;

100 мілілітрів холодної води.

Цей рецепт розрахований на форму, діаметр якої 18 сантиметрів. Спершу желатин заливаємо водою, перемішуємо і залишаємо, щоб він набухнув. За цей час застеляємо форму пергаментом, дрібнимо печиво, ріжемо банан. Викладаємо все шарами, але не щільно, щоб наша майбутня маса змогла "пробратись" в усі куточки.

Беремось до головного – змішуємо сметану та згущене молоко. Далі розтоплюємо желатин на водяній бані або ж у мікрохвильовій печі, додаємо до нього кілька ложок сметанкової маси, перемішуємо та виливаємо у посудинку, невпинно перемішуючи.

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Коли маса стає однорідною, заливаємо нею нашу форму, вирівнюємо та ставимо у холодильник чи на холодний балкон на кілька годин. Дістаємо з форми, прикрашаємо по бажанню (рекомендовано какао або тертим шоколадом) та смакуємо наш неймовірно ніжний десерт, який точно сподобається усім.