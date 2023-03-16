Люди завжди думають про покращення свого здоров'я та вигляду, дуже часто це стосується волосся, шкіри та нігтів. Побутує думка, що допомагають лише магазинні засоби: креми, лосьйони, сироватки, які обіцяють зміцнити нігті, подовжити волосся та зберегти шкіру оновленою.

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Однак важливі не тільки зовнішні чинники, а й те що ми споживаємо.

Ваша шкіра та тіло – це відображення того, що ви вкладаєте у свій організм,

– каже Ален Мішон, медичний директор Оттавської шкірної клініки та сертифікований медичний спеціаліст Американської академії естетичної медицини.

Їжа може допомогти на шляху до кращого та здоровішого волосся, шкіри й нігтів. Ось що дієтологи та дерматологи пропонують додати до свого раціону, аби завжди виглядати неперевершено.

Риба та устриці

Морепродукти багаті омега-3 жирними кислотами, що може принести користь волоссю та шкірі.

"Омега-3 жирні кислоти можуть допомогти зменшити запалення та почервоніння на тілі та шкірі. Вони також є багатим джерелом білка, потужного антиоксиданту, вітаміну Е та біотину (поживна речовина, яка підтримує вироблення кератину)", – каже лікарка із Буффало Кеті Томашко.

Найбільш популярними у рекомендаціях є лосось, оселедець, скумбрія. Також варто звернути увагу на устриці. Одна мушля устриці містить 97,5 міліграмів цинку та 14,2 грама білка.

Авокадо

Авокадо багате здоровими жирами та поживними речовинами, вітамінами С, А, Е, які сприяють здоров'ю шкіри та нігтів. Пюре з одного авокадо містить 23 міліграми вітаміну С, 16,1 мікрограма вітаміну А і близько 5 міліграмів вітаміну Е.



Авокадо покращить стан здоров'я і нігтів / Фото Pexels

Горіхи та насіння

Насіння, зокрема насіння соняшнику, є хорошим джерелом біотину, білка, вітаміну Е. Вітамін Е має протизапальні властивості, які можуть допомогти поглинати енергію від УФ-променів і захищати від пошкоджень шкіри та видимих ознак старіння, таких як тонкі зморшки та сонячні плями. Цей вітамін також містять мигдаль та волоські горіхи.

Яйця

Білок є важливою частиною дієти для здорового волосся. Одне велике яйце містить близько семи грамів білка.

"Наше волосся складається з протеїну, який називається кератином, тому дієта з недостатнім вмістом білка може зробити волосся ламким", – каже Добріх, дієтолог та нутриціолог із Нью-Йорка.



Споживання яєць позитивно впливає на волосся / Фото Pexels

Листова зелень

Зелень забезпечує організм великою кількістю поживних речовин, які можуть позитивно вплинути на волосся, шкіру та нігті. Корисним може бути шпинат, бок-чой, мікрозелень, рукола, листовий буряк та різні види капусти. Варто спробувати додати щось з цього переліку у свій раціон, проте не бажано одразу різко змінювати свої звички харчування.

Найкраще уникати підсолоджених та продуктів з консервантами. Вам не потрібно виключати їх усі разом, але обмеження споживання може зменшити запалення та зневоднення, що позитивно вплине на здоров'я. Також ваш організм подякує вам за достатню кількість овочів, фруктів та білкових продуктів.

Автор: студентка ЛНУ імені Івана Франка Діана Сікорська