Сьогодні ми розповімо як приготувати не просту яєчню, а скрембл. Він дуже ніжний, адже готується з додаванням вершкового масла.

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Рецепт ідеальної яєчні

Інгредієнти:

2 великі яйця;

6 столових ложок чистих вершків або незбираного молока;

шматок вершкового масла;

сіль до смаку.

Приготування

Злегка збийте яйця, вершки або молоко і щіпку солі, доки суміш не стане однорідною. Розігрійте маленьку сковороду з антипригарним покриттям. Додайте шматочок вершкового масла, щоб він розтанув. Не дозволяйте маслу підрум'янитися, інакше воно знебарвить яйця.

Влийте яєчну суміш і залиште на 20 секунд. Тепер перемішайте дерев'яною ложкою. Залиште постояти ще 10 секунд, потім знову перемішайте.

Повторюйте, поки яйця не стануть м'якими і місцями злегка рідкими. Перемішайте наостанок і насолоджуйтесь!

Як приготувати смачний скрембл: дивіться відео