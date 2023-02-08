Коли рівень цукру занадто низький, у вас погіршується самопочуття й наслідки можуть бути серйозними. У цій статті ми докладніше розглянемо типи продуктів, які можуть швидко підвищити рівень цукру в крові, та розповімо, як це можна зробити без їжі.

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Які продукти підвищують рівень цукру

Серед продуктів, які можна спробувати для швидкого підвищення рівня цукру в крові:

шматок фрукта, наприклад банан, яблуко або апельсин;

2 столові ложки родзинок;

15 виноградин;

пів склянки яблучного, апельсинового, ананасового або грейпфрутового соку;

пів склянки звичайної газованої води (не без цукру);

1 стакан знежиреного молока;

1 столова ложка меду або киселю;

1 столова ложка цукру на воді.

Яблуко – доступний фрукт, що допомагає швидко підвищити цукор / Фото Unsplash

Продукти, що містять білок або жир, такі як арахісове масло, морозиво та шоколад теж допоможуть, але не так швидко. Їжа з високим вмістом жиру чи клітковини довше всмоктується в кров.

Чи можна підвищити рівень цукру в крові без їжі

Глюкозний гель і жувальні таблетки глюкози також ефективні для швидкого підвищення рівня цукру в крові. Вони доступні без рецепта і рекомендовані людям, у яких часте зниження.