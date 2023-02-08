Коли рівень цукру занадто низький, у вас погіршується самопочуття й наслідки можуть бути серйозними. У цій статті ми докладніше розглянемо типи продуктів, які можуть швидко підвищити рівень цукру в крові, та розповімо, як це можна зробити без їжі.
Зверніть увагу Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок
Які продукти підвищують рівень цукру
Серед продуктів, які можна спробувати для швидкого підвищення рівня цукру в крові:
- шматок фрукта, наприклад банан, яблуко або апельсин;
- 2 столові ложки родзинок;
- 15 виноградин;
- пів склянки яблучного, апельсинового, ананасового або грейпфрутового соку;
- пів склянки звичайної газованої води (не без цукру);
- 1 стакан знежиреного молока;
- 1 столова ложка меду або киселю;
- 1 столова ложка цукру на воді.
Яблуко – доступний фрукт, що допомагає швидко підвищити цукор / Фото Unsplash
Продукти, що містять білок або жир, такі як арахісове масло, морозиво та шоколад теж допоможуть, але не так швидко. Їжа з високим вмістом жиру чи клітковини довше всмоктується в кров.
Чи можна підвищити рівень цукру в крові без їжі
Глюкозний гель і жувальні таблетки глюкози також ефективні для швидкого підвищення рівня цукру в крові. Вони доступні без рецепта і рекомендовані людям, у яких часте зниження.