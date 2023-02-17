Серед людей існує думка, що листовий чай корисніший від пакетованого. Чи справді це так – розповіла американська експертка Сара Мартінеллі, яка є співвласницею чайної Boulder Dushanbe Teahouse у Боулдері.
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Який чай кращий
Раніше вважалося, що розфасований чай є нижчої якості. Тому люди надавали перевагу листовому чаю. Однак Матінеллі каже, що це вже не так.
З якісного чаю можна приготувати як розсипний чай, так і чай в пакетиках, тому вибір справді більше залежить від "стилю" приготування,
– каже експертка.
Деяким людям набагато простіше використовувати чайний пакетик, бо зникає потреба у вимірюванні чайного листя чи замочуванні.
Обирайте той чай, який вам більше смакує / Фото Unsplash
Відмінності у смаку та впливі на здоров’я
Деякі експерти кажуть, що пакетований чай не дає такого аромату, як листовий, оскільки розмір пакетика обмежує здатність до настоювання. Різниця у смаку є досить мінімальною для середньостатистичного любителя чаю.
Що стосується користі для здоров'я, то вона залишатиметься незмінною незалежно від виду, за умови, що в обох випадках ви обираєте чай високої якості.
Сьогодні існує багато високоякісних чаїв і трав'яних сумішей, упакованих у чайні пакетики, тому їх не слід вважати поганими,
– додає Сара Мартінеллі.