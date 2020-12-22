Вопрос защиты желудка особенно актуален в преддверии праздников и в новогодние дни. Переедание, разговоры во время застолья и усталость, нередко становятся причиной расстройств пищеварения. Чтобы помочь вам избежать дискомфорта и уберечь ваш желудок от потенциальных опасностей, – рассказываем об эффективных методах профилактики и лечения.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – это система органов, предназначена для переваривания пищи, получения из нее питательных веществ, их всасывание в кровь и выведения непереваренных остатков из организма.

Учитывая это определение, можно сказать, что желудок – один из важнейших внутренних органов и именно от его состояния зависит не только процесс пищеварения, но и вся работа нашего организма. Тем более, кроме пищеварения, он выполняет и такие функции:

защита от распространения из ЖКТ бактерий и токсичных веществ, поступивших с пищей (то есть "барьерная" функция);

поддержание иммунитета;

участие в обмене веществ.



Причины нарушений пищеварения / Фото Gettyimages

Сбой в работе ЖКТ, который не связан с язвенной болезнью или другими повреждениями, называется функциональным. Он может проявиться вследствие инфекции, гибели полезных желудочно-кишечных бактерий ("дисбактериоз") или попадания в организм аллергена. С другой стороны – проблемы в работе ЖКТ часто спровоцированы сильным или продолжительным стрессом. Поэтому, рассказывая о желудке, в голову не зря приходит мысль, что все наши болезни происходят от нервов.

Причины желудочно-кишечных дисфункций

Как уже говорилось, стресс и нервное перенапряжение – одна из основных причин желудочно-кишечной проблематики.

Следующим в списке основных причин функциональных расстройств желудка и кишечника является дисбиоз, спровоцированный нарушением соотношения количества полезных и условно полезных бактерий (например, после приема антибиотиков или неправильного питания). Это вызывает боль, вздутие, понос/запор, тяжесть в животе, расстройства желудка.

Важно! Дисфункция желудочно-кишечного тракта часто сопровождает менструацию: многие женщины знают, что такое диарея и желудочные боли во время месячных. Это происходит из-за гормональных изменений в этот период.

В здоровом желудке существует баланс между соляной кислотой и желудочной слизью. Соляная кислота участвует в большинстве этапов процесса пищеварения и уничтожает микробы, которые попадают в желудок. Слизь защищает внутренние стенки желудка от вредного воздействия кислоты. Поэтому внутренняя оболочка желудка так и называется – слизистая. Если кислоты слишком много, а слизь желудка не может справиться с защитной функцией – человека начинает беспокоить изжога и другой дискомфорт в верхних отделах живота.

Также расстройство желудка возникает вследствие употребления "тяжелой", жирной или сладкой пищи в больших количествах. А также может быть связан с потреблением алкоголя. Насчет вздутие живота, – одной из самых распространенных причиной проблемы является воздух, который попадает в ЖКТ и остается там после:

слишком быстрого приема пищи,

питья газированных напитков,

разговоров во время еды.

Как избежать расстройств ЖКТ / Фото Gettyimages

Признаки дисфункции желудка

Расстройство желудка – это немедицинское определение. Поэтому оно предполагает наличие одного или нескольких симптомов нарушений пищеварения.

Основными проявлениями расстройства желудка являются:

боль в животе

вздутие живота,

рвота

диарея

общее недомогание.

Как обезопасить себя

Прежде всего следует наладить режим регулярного питания, а также учитывать качественные особенности рациона и количество принимаемой пищи. Не переедать и не истощать организм голоданием. Поддерживать полезную кишечную микрофлору, с помощью регулярного употребления кисломолочных продуктов или пре- и пробиотиков. Важно справляться со стрессом. Хорошо помогает сбалансированное питание и здоровая физическая активность – йога, пилатес, бег, пешие прогулки.

К сожалению, полностью исключить стресс из повседневной жизни невозможно, но с помощью психологического настроя и натуральных препаратов, можно контролировать свое эмоциональное состояние и реакции на стресс. Обратите внимание на Нервохеель. Это легкое успокаивающие и противотревожное средство применяют при стрессе, нервозности и для нормализации сна.

Нервохеель / Фото Heel

Как быть в ситуации, когда расстройства желудка не избежать

В таких случаях следует проконсультироваться с врачом и обратить внимание на препараты, активирующие защитные силы организма и нормализуют нарушенные функции. Например, Нукс вомика-Гомаккорд.

Нукс вомика-Гомаккорд / Фото Heel

Благодаря уникальной комбинации веществ растительного и минерального происхождения, этот препарат оказывает противовоспалительное, дезинтоксикационное, спазмолитическое и желчегонное действие. Рекомендован для применения взрослым и детям старше 2 лет.

Среди показаний:

Функциональные нарушения и воспаления со стороны желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и печени;

спастический запор;

язвенный колит и дивертикулит;

гастрит и дуоденит (острый и хронический);

язва желудка;

дисбиоз кишечника;

метеоризм.

Применение. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

Если симптомы сохраняются более 7 дней или наблюдается ухудшение состояния, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственные средства.

Будьте здоровы!