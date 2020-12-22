Расстройства пищеварения: что провоцирует дискомфорт и как защитить желудок
Вопрос защиты желудка особенно актуален в преддверии праздников и в новогодние дни. Переедание, разговоры во время застолья и усталость, нередко становятся причиной расстройств пищеварения. Чтобы помочь вам избежать дискомфорта и уберечь ваш желудок от потенциальных опасностей, – рассказываем об эффективных методах профилактики и лечения.
Учитывая это определение, можно сказать, что желудок – один из важнейших внутренних органов и именно от его состояния зависит не только процесс пищеварения, но и вся работа нашего организма. Тем более, кроме пищеварения, он выполняет и такие функции:
- защита от распространения из ЖКТ бактерий и токсичных веществ, поступивших с пищей (то есть "барьерная" функция);
- поддержание иммунитета;
- участие в обмене веществ.
Причины нарушений пищеварения / Фото Gettyimages
Сбой в работе ЖКТ, который не связан с язвенной болезнью или другими повреждениями, называется функциональным. Он может проявиться вследствие инфекции, гибели полезных желудочно-кишечных бактерий ("дисбактериоз") или попадания в организм аллергена. С другой стороны – проблемы в работе ЖКТ часто спровоцированы сильным или продолжительным стрессом. Поэтому, рассказывая о желудке, в голову не зря приходит мысль, что все наши болезни происходят от нервов.
Причины желудочно-кишечных дисфункций
Как уже говорилось, стресс и нервное перенапряжение – одна из основных причин желудочно-кишечной проблематики.
Следующим в списке основных причин функциональных расстройств желудка и кишечника является дисбиоз, спровоцированный нарушением соотношения количества полезных и условно полезных бактерий (например, после приема антибиотиков или неправильного питания). Это вызывает боль, вздутие, понос/запор, тяжесть в животе, расстройства желудка.
В здоровом желудке существует баланс между соляной кислотой и желудочной слизью. Соляная кислота участвует в большинстве этапов процесса пищеварения и уничтожает микробы, которые попадают в желудок. Слизь защищает внутренние стенки желудка от вредного воздействия кислоты. Поэтому внутренняя оболочка желудка так и называется – слизистая. Если кислоты слишком много, а слизь желудка не может справиться с защитной функцией – человека начинает беспокоить изжога и другой дискомфорт в верхних отделах живота.
Также расстройство желудка возникает вследствие употребления "тяжелой", жирной или сладкой пищи в больших количествах. А также может быть связан с потреблением алкоголя. Насчет вздутие живота, – одной из самых распространенных причиной проблемы является воздух, который попадает в ЖКТ и остается там после:
- слишком быстрого приема пищи,
- питья газированных напитков,
- разговоров во время еды.
Как избежать расстройств ЖКТ / Фото Gettyimages
Признаки дисфункции желудка
Основными проявлениями расстройства желудка являются:
- боль в животе
- вздутие живота,
- рвота
- диарея
- общее недомогание.
Как обезопасить себя
- Прежде всего следует наладить режим регулярного питания, а также учитывать качественные особенности рациона и количество принимаемой пищи.
- Не переедать и не истощать организм голоданием.
- Поддерживать полезную кишечную микрофлору, с помощью регулярного употребления кисломолочных продуктов или пре- и пробиотиков.
- Важно справляться со стрессом. Хорошо помогает сбалансированное питание и здоровая физическая активность – йога, пилатес, бег, пешие прогулки.
К сожалению, полностью исключить стресс из повседневной жизни невозможно, но с помощью психологического настроя и натуральных препаратов, можно контролировать свое эмоциональное состояние и реакции на стресс. Обратите внимание на Нервохеель. Это легкое успокаивающие и противотревожное средство применяют при стрессе, нервозности и для нормализации сна.
Нервохеель / Фото Heel
Как быть в ситуации, когда расстройства желудка не избежать
В таких случаях следует проконсультироваться с врачом и обратить внимание на препараты, активирующие защитные силы организма и нормализуют нарушенные функции. Например, Нукс вомика-Гомаккорд.
Нукс вомика-Гомаккорд / Фото Heel
Благодаря уникальной комбинации веществ растительного и минерального происхождения, этот препарат оказывает противовоспалительное, дезинтоксикационное, спазмолитическое и желчегонное действие. Рекомендован для применения взрослым и детям старше 2 лет.
Среди показаний:
- Функциональные нарушения и воспаления со стороны желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и печени;
- спастический запор;
- язвенный колит и дивертикулит;
- гастрит и дуоденит (острый и хронический);
- язва желудка;
- дисбиоз кишечника;
- метеоризм.
Применение. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.
Если симптомы сохраняются более 7 дней или наблюдается ухудшение состояния, необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Будьте здоровы!
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