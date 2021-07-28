По словам експертки, чтобы внутреннюю поверхность бедра сделать подтянутой нужно: сбалансированное питание, мощные тренировки и интимная гимнастика.

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"Когда женщина говорит, что у нее проблема с внутренней частью бедра, я точно знаю, что нужно не только качать эту часть тела для упругости, но и растягивать – для хорошего оттока жидкостей снизу вверх. Кроме того, наша внутренняя часть ног сильно зависит от интимных мышц, поэтому в конце тренировки я советую обработать эту зону. Эффект гарантирую", – прокомментировала Анита Луценко.

Кому нельзя делать эту тренировку:

беременным;

во время критических дней, если становится плохо;

в течение 6 – 8 недель после родов;

при болезнях опорно-двигательного аппарата;

при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем.

Продолжительность тренировки на внутреннюю поверхность бедра – 11 минут. Выполнять комплекс необходимо минимум 1 раз в неделю, максимум – 3.

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Смотрите видео с тренировкой от Аниты Луценко: