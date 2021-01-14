Из-за своих тонизирующих свойств и насыщенного вкуса, матча чай входит в список самых трендовых продуктов современности. Но действительно ли этот вид чая настолько полезен? Сегодня – разберем особенности популярного напитка.

Первая особенность этого напитка в том, что листья для его будущего приготовления собирают только один раз в год. Для того чтобы чайные кусты не подвергались воздействию солнечных лучей, их затеняют за несколько недель до сбора, сообщает Полезно 24. Таким образом из чая устраняют горечь и усиливает сладкие оттенки. А также – повышают содержание аминокислот.

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Японский чай отличается и формой. Его получают из высушенных молодых чайных листьев, отсеивая прожилки и стебли. Отобранную сырье перетирают в порошок в каменных жерновах. При приготовлении чая, полученный порошок частично растворяется в горячей воде, увеличивает количество полезных антиоксидантов и витаминов.

Существует по меньшей мере 9 причин, которые заставят вас попробовать и полюбить матча.

Матча чай / Фото Pexels

Антиоксиданты – это вещества и ферменты, отвечающие за борьбу со свободными радикалами и омолаживающие кожу. Чай матча содержит в 100 раз больше епигаллокатехина (EGC), чем любой другой чай.

EGC – сильнейший антиоксидант из четырех основных чайных катехинов. Его действие в несколько раз сильнее, чем витамины C и E.

В матче 60% катехинов – это EGC. Исследования утверждают, что регулярное употребление матча помогает предотвратить повреждение клеток и снизить риск хронических заболеваний.

Седативный эффект

Матча считается незаменимым напитком для медитаций японских дзен-монахов. Это связано с расслабляющим эффектом напитка, который не провоцирует сонливости. Такое действие обусловлено L-тианином, содержащийся в листьях чая. L-тианин стимулирует выработку альфа-волн, которые повышают стрессоустойчивость и энергетические запасы организма.

Улучшает память и концентрацию внимания

Тот же L-теанин помогает производить дофамин и серотонин. Эти вещества не только отвечают за хорошее настроение, но и положительно влияют на концентрацию внимания и запоминания новой информации.

Кроме того, матча содержит более концентрированное количество кофеина, чем зеленый чай. Многие исследования связывают употребление кофеина с улучшением функции мозга.

Повышает уровень энергии и выносливости

Ряд исследований показал, что чай увеличивает физическую выносливость на 24%. Такое действие вызвано сочетанием кофеина и L-тианина. Энергетический эффект от чашки матча может длиться 6 часов, при этом он не сопровождается нервозностью и гипертонией.

Сжигает калории

Чай матча ускоряет метаболизм и помогает организму сжигать жир. Особенно заметно эффект проявляется, если сочетать употребление матча со спортивными нагрузками.

Очищает организм

Хлорофилл, который хранится в напитке не только насыщает ярко-зеленым цветом, но и является мощным детоксикантом, способным естественно удалять тяжелые металлы и химические токсины из организма.



Как приготовить матча-чай / Фото Pexels

Укрепляет иммунную систему

Катехины в зеленом чае матча имеют антибиотические свойства, которые поддерживают общее состояние здоровья. Кроме того, всего лишь одна чашка матча обеспечивает значительное количество калия, витамина А и С, железа, белка и кальция.

Нормализует уровни холестерина

Исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют зеленый чай имеют более низкий уровень вредного холестерина и высокий уровень хорошего холестерина. Люди, которые пьют зеленый чай матча на 11% менее склонны к развитию сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто употребляет кофе или черный чай.

Защищает печень

Печень играет центральную роль в выведении токсинов, метаболизме лекарств и переработке питательных веществ. Исследования показали, что матча может помочь защитить этот орган.

В одном исследовании 80 человек с неалкогольной жировой болезнью печени получали плацебо или 500 микрограммов экстракта зеленого чая в день в течение 90 дней. Через 12 недель экстракт зеленого чая значительно снизил уровень ферментов печени. Именно повышенный уровень этих ферментов является маркером повреждения печени.



Как заваривать матча-чай / Фото Pexels

Как правильно заваривать чай матча

Для того чтобы приготовить этот напиток, нужно взять половину чайной ложки матча и положить ее в специальную большую низкую чашку – матча дзяван. Затем нагреть до 70–80 градусов воду, влить ее в ответной дзяван и взбить напиток до образования пены с помощью бамбукового чайного венчика.

В зависимости от ваших предпочтений, чай заваривают двумя способами: койта (крепкий) и уступ (слабый). Разница заключается лишь в дозировке. Для порции крепкого чая нужно 5 граммов чая на 80 миллилитров воды. Для слабого чая – 2 грамма чая на 50 миллилитров.

Противопоказания

Несмотря на перечисленные преимущества, напитки, которые имеют в составе кофеин не рекомендуется употреблять перед сном. Также учеными было обнаружено, что листья зеленого чая содержат свинец, который они всасывают с воздуха на плантациях.

Если из классического зеленого чая 90% элемента выбрасывается вместе с листьями, то из чая матча в наш организм попадает некоторое количество свинца. Это не означает, что следует полностью отказаться от употребления этого чая, однако и увлекаться им не стоит.

Как выбрать чай матча

В первую очередь следует обращать внимание на цвет: он должен быть ярко-зеленым. Следует отдавать предпочтение органическим видам чая. Упаковка и страна-производитель не имеет значения, а вот цена – да. Покупая дешевый чай, вы подвергаетесь опасности, что в нем находятся примеси, которые испортят впечатление от этого напитка.