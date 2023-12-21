Укрепляем иммунную систему в холодное время года: какие продукты нужно есть

Зимой человеческий организм чаще всего подвергается стрессу. В этот период чаще обостряются хронические болезни, а ослабленному организму удается легко подхватить вирус. Чтобы этого не произошло, важно укреплять иммунную систему, чтобы лучше противостоять болезням.

От снижения среднесуточной температуры воздуха, уменьшения количества солнечных дней, повышенной влажности или сухого воздуха наша иммунная система подвергается настоящей проверке на прочность.

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Поддерживать иммунную систему в норме сможет правильное питание. Советы по поводу того, что именно есть рассказала диетолог Евгения Розум.

Иммунная система начинается со слизистой. Когда организм встречается с вирусами, процесс защиты стартует именно здесь. Жирорастворимые витамины и жиры высокого качества, как бронежилет для организма, важны именно в прохладный сезон,

– отметила врач.

По ее словам, защиту нашим слизистым, кроме многих других элементов, дают жирорастворимые витамины (А, Е, К, D). Добавляйте зимой в свой рацион орехи, семена льна или подсолнечника, а также авокадо, яйца, рыбу, птицу, морепродукты, масло не менее 82%, оливковое и подсолнечное масла в сочетании с льняной.



Употребляйте зимой продукты, улучшающие иммунную систему / Фото Pexels

Польза ферментированных овощей

Ферментированные продукты хорошо влияют на микрофлору: свеклу, квашеную капусту, огурцы, томаты, патиссоны, кабачки, тыкву, яблоки. Евгения Разум отмечает, что ферментированные овощи помогают кишечнику получить дополнительную защиту, что также хорошо влияет на наш иммунитет.

Ягоды – полезные суперфуды

Также не забывайте употреблять цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), содержащие антиоксиданты, каротиноиды, витамин С. Впрочем, витамин С можно найти в наших яблоках или ягодах.

"У нас есть свои украинские суперфуды – калина, облепиха, клюква, брусничка. Следует не забывать о локальных ягодах. Эти мощные антиоксиданты и фитонутриенты по своему влиянию являются действенной профилактикой атеросклероза, защитой от онкологических, вирусных и бактериальных заболеваний", – отметила диетолог.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Замороженные ягоды сохраняют все свои полезные свойства, поэтому многие намеренно хранят их в морозильных камерах, чтобы потреблять зимой.

Очень советую обратить внимание на ягоды фиолетового цвета: шелковица, черника, голубика, ежевика, смородина – настоящее сокровище. Также хорошо, если зимой у вас замороженные вишня, смородина белая, красная и черная,

– отметила Евгения Розум.

Если вы следите за своим рационом, то рекомендуем обратить внимание на завтрак. Зимой он должен состоять из важных растительных или животных жиров. Что именно должно быть в вашей тарелке – читайте в материале.