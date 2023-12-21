Регулярно употребляя грецкий орех в своем рационе, вы можете заметить улучшение в памяти и работоспособности. Врачи и диплимированные диетологи пришли к выводу, что орех не только стимулирует работу мозга, но и оказывает положительное влияние на настроение и нервную систему.

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Если вы иногда чувствуете, что потеряли концентрацию внимания и забываете об определенных вещах, попробуйте ежедневно есть грецкий орех. Помните, что он полезен мозгу, поэтому не забывайте употреблять его как перекус каждый день.

Почему грецкий орех полезен для мозга

Он богат антиоксидантами

Доктор медицинских наук Эллиана Роуз говорит, что орех обладает противовоспалительными свойствами и важен для здоровья мозга и восстановления после травм.

Эти растительные соединения действуют как мощные антиоксиданты в организме. По данным Harvard Health Publishing поддержание низкого уровня холестерина и контроль воспаления могут снизить риск сердечного приступа или инсульта.



Грецкие орехи очень полезны / Фото uapg

Снижает заболевание болезнью Альцгеймера

Диетолог Лорен Манакер рассказала, что масло, содержащееся в грецких орехах, защищает клетки мозга от раннего заболевания болезни Альцгеймера.

Исследование 2022 года в журнале Nutrients показало, что масло грецкого ореха защищает клетки от окислительного стресса, улучшает функцию клеток мозга и уменьшает прогрессирование болезни Альцгеймера.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Улучшают память

Перекус грецкими орехами может помочь улучшить вашу память независимо от возраста. Эксперт по области иммунологии Сьюзан Блейк говорит, что в орехах содержится несколько незаменимых жиров, связанных с улучшением памяти.

Сколько грецких орехов нужно есть

Чуть больше горстки грецких орехов каждый день – необходимое количество для укрепления здоровья мозга. Добавляйте орехи в овсянку, гранолу, йогурт, печенье или салат.