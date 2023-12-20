Ценные советы по полезному и сбалансированному завтраку дала диетолог Евгения Розум.

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По ее словам, для завтрака важны растительные или животные жиры. Поскольку утренняя желчь густая, то когда мы едим продукты с жирами, желчный пузырь начинает легче сокращаться. Это такая профилактика желчнокаменной болезни, потому что идет хороший отток желчи и она не застаивается.



Кисломолочный творог с ягодами – полезный завтрак / Фото Pexels

Для того чтобы вам было легко выбрать для себя завтрак отталкиваясь от собственных вкусовых предпочтений, Евгения Розум предоставила на выбор несколько вариантов:

крутое яйцо или яйцо пашот;

салат или тост с авокадо или орехами;

твердый и кисломолочный сыр с зеленью и солью или ягодами;

каша с фруктами или ягодами с добавлением кусочка масла или сливок;

каша с овощами и оливковым маслом;

несладкий йогурт с цельными ягодками.

Желчь – ценная жидкость для нас и имеет много важных функций: она дает детоксикацию, нормальное функционирование кишечника, помогает лучше усваивать жиры, делает профилактику атеросклероза, положительно влияет на нашу микрофлору,

– отметила диетолог.

Именно поэтому важно употреблять завтраки с жирами, чтобы та желчь, которую мы накопили за ночь, использовалась максимально правильно, а не застаивалась.