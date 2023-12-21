Зміцнюємо імунну систему в холодну пору року: які продукти треба їсти

Взимку людський організм найчастіше зазнає стресу. У цей період найчастіше загострюються хронічні хвороби, а ослабленому організму вдається легко підхопити вірус. Щоб цього не сталося, важливо зміцнювати імунну систему, щоб краще протистояти хворобам.

Від зниження середньодобової температури повітря, зменшення кількості сонячних днів, від підвищеної вологості чи сухогого повітря наша імунна система піддається справжній перевірці на міцність.

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Підтримувати імунну систему в нормі зможе правильне харчування. Поради щодо того, що саме їсти розповіла дієтологиня Євгенія Розум.

Імунна система починається зі слизової оболонки. Коли організм зустрічається з вірусами, то процес захисту стартує саме тут. Жиророзчинні вітаміни та жири високої якості, як бронежилет для організму важливі саме у прохолодний сезон,

– зазначила лікарка.

За її словами, захист нашим слизовим оболонкам, окрім багатьох інших елементів, дають жиророзчинні вітаміни (А, Е, К, D). Додавайте взимку до свого раціону горіхи, насіння льону або соняшника, а також авокадо, яйця, рибу, птицю, морепродукти, масло не менш ніж 82%, оливкову й соняшникову олії в поєднанні з лляною.



Вживайте взимку продукти, які покращують імунну систему / Фото Pexels

Користь ферментованих овочів

Ферментовані продукти добре впливають на мікрофлору: буряк, квашена капуста, огірки, томати, патисони, кабачки, гарбуз, яблука. Євгенія Розум зазначає, що ферментовані овочі допомагають кишківнику отримати додатковий захист, що також добре впливє на наш імунітет.

Ягоди – корисні суперфуди

Також не забувайте вживати цитрусові (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), які містять антиоксиданти, каротиноїди, вітамін С. Втім, вітамін С можна знайти в наших яблуках чи ягодах.

"У нас є свої українські суперфуди – калина, обліпиха, журавлина, брусничка. Варто не забувати про локальні ягоди. Ці потужні антиоксиданти та фітонутрієнти за своїм впливом є дієвою профілактикою атеросклерозу, захистом від онкологічних, вірусних і бактеріальних захворювань", – зазначила дієтологиня.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Заморожені ягоди зберігають усі свої корисні властивості, тому багато хто зумисно їх зберігає в морозильних камерах, щоб споживати взимку.

Дуже раджу звернути увагу на ягоди фіолетового кольору: шовковиця, чорниця, лохина, ожина, смородина – справжній скарб. Також добре, якщо зимою у вас є заморожені вишня, смородина біла, червона та чорна,

– зазначила Євгенія Розум.

Якщо ви слідкуєте за своїм раціоном, то радимо звернути увагу на сніданок. Взимку він має складатися з важливих рослинних або тваринних жирів. Що саме має бути у вашій тарілці – читайте в матеріалі.