Уменьшите употребления калорий

Жир на голенях и бедрах работает так же, как на животе или на руках. Он вызван чрезмерным количеством употребления калорий. Когда человек получает их больше, чем сжигает, избыток энергии накапливается в виде жира, который может оставаться на бедрах.

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Делайте больше кардио упражнений

Если думаете, как уменьшить внутреннюю часть бедра и похудеть в ногах, кардио – отличный способ, который поможет это сделать. Старайтесь увеличить интенсивность тренировок, поскольку чем быстрее и тяжелее тренируетесь, тем больше калорий сжигаете за короткое время.

Добавьте упражнения на приседания

Это самый быстрый и безопасный путь к подтянутым ягодицам и ногам. Кроме того, такое упражнение сжигает значительное количество калорий из-за больших группы мышц, на которые оно влияет.



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Выпады

Выпады нацелены как на ягодицы, так и на бедра. Многие люди избегают это упражнение, когда пытаются уменьшить бедра. Однако оно важное, ведь привлекает несколько групп мышц, помогает подтянуть ягодицы и сжечь много калорий. Благодаря таким результатам – это упражнение становится одним из важнейших для нижней части тела.

Ходьба

Ходьба – одна из лучших вещей, которую человек может сделать для своего тела. Если хотите привести бедра в тонус и укрепить ягодицы, пройдитесь по дороге, которая расположена под наклоном. Такое упражнение служит не только методом, чтобы поднять тонус, а также сжигает больше калорий, чем ходьба по ровной поверхности.



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Зафиксируйте диету

Не существует конкретной диеты для уменьшения жира на ногах и бедрах, однако некоторые продукты содержат меньше калорий, что поможет при диете с дефицитом калорий.

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Цельные зерна, такие как коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

Белок, который может включать бобы, орехи, семечки, нежирное мясо и яйца.

Оливковое или ореховое масло.

Диета должна также ограничивать любимые десерты с высоким содержанием сахара и фаст-фуд.