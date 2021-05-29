Все предложенные упражнения следует выполнять в круговом режиме, без остановки. На большинство из них можно выделить лишь 30 секунд, но для достижения лучшего эффекта, такие упражнения как планка или велосипед, желательно выполнять хотя бы 60 секунд.

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Позвольте отдохнуть себе между упражнениями. Людям с минимальной подготовкой будет достаточно 2-х кругов, более выносливым – рекомендуется хотя бы 4 круга.

Скручивания

Скручивания на пресс – видео с канала DOG & Grand CrossFit

Лягте на пол и согните ноги в коленях. Таз и поясничный отдел максимально прижаты к полу. Сомкните руки в замок за головой, поддерживая ее (но не тяните за голову, чтобы не перегрузить шею). Округлите спину. Делая выдох, поднимите туловище вверх. Держите мышцы в постоянном напряжении. На вдохе медленно опуститесь в исходное положение.

Скручивания в динамике

Лягте на пол, согните ноги в коленях, оторвите стопы от пола. Таз и поясничный отдел максимально прижаты к полу. Сомкните руки в замок за головой, поддерживая ее. Округлите спину. Делая выдох, поднимите туловище вверх. Тянитесь к ногам, будто пытаясь их обхватить. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Велосипед в динамике

Как выполнять упражнение велосипед – Видео с канала Well + Good

Лягте на пол, выпрямите ноги в коленях, держите стопы в воздухе. Попробуйте не прогибаться в пояснице. Сомкните руки в замок за головой, придерживая ее. Округлите спину. Делая выдох, поднимите туловище вверх, локоть тянется к противоположному колену. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Скалолаз

Прилягте (тело полностью напряженное, поперек округленный, затылок должен быть продолжением позвоночника). На выдохе вытяните таз вперед, касаясь коленом противоположному локтю. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение для другой ноги.

Планка

Как выполнять планку для начинающих – Видео с канала WaysAndHow