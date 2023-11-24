Почти каждый человек знаком с этим неприятным чувством, когда вы пытаетесь заснуть, но ничего не выходит. Поэтому вместо того, чтобы часами лежать в постели, вы можете попробовать несколько простых техник, которые помогут снова погрузиться в сон.

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Контролируемое дыхание

Да, это может показаться очень простым и очевидным, и обычное медленное, глубокое дыхание может погрузить ваше тело в состояние релаксации и помочь уснуть.

Для того чтобы использовать эту технику, вам нужно придерживаться следующих шагов.

Положите одну руку на живот, а другую на грудь.

Медленно вдыхайте, стараясь направить дыхание глубоко в живот. Тем временем рука на животе должна медленно подниматься, а лежащая на груди – оставаться почти неподвижной.

Мягко выдохните, чтобы рука на животе постепенно опустилась.

Вам понадобится повторить это упражнение несколько раз – пока вы не почувствуете, что наконец-то готовы уснуть.



Глубокое дыхание может помочь заснуть / Фото Pexels

Медитация сканирования тела

Различные практики медитации помогают многим людям и способствуют их психическому и физическому благополучию. А сканирование тела – это одна из разновидностей медитации, которая предполагает направление внимания на разные части тела.

Первое всего лягте на кровать на спину, а руки сложите по бокам. Несколько минут старайтесь дышать контролируемо, а после этого обратите внимание на ощущения в ногах. Не пытайтесь определить, хороши они или плохи.

Во время глубокого дыхания представьте, что оно доходит до ваших ног. Во время выдоха ваши стопы должны расслабиться, равно как лодыжки и икры.

Затем постепенно перемещайте внимание вверх, пока не добьетесь головы. Завершите практику глубоким и спокойным дыханием.

Визуализация

Визуализация – это техника, во время которой вы представляете спокойные сцены, побуждающие ваше тело к полному расслаблению.

Для этого вам следует лечь в удобное для вас положение и закрыть глаза. Несколько минут контролируемо дышите, а затем представьте себя в успокаивающей и расслабляющей сцене – например, на пляже.

Старайтесь придумать в голове как можно больше приятных деталей и максимально расслабить свое тело.