Пить летом большое количество воды достаточно легко, ведь температура высока, а активный отдых на свежем воздухе способствует появлению жажды. Но зимой очень важно пить достаточное количество воды.

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Сколько воды нужно пить зимой

Вам может показаться, что зимой вы можете пить меньше воды, ведь не потеете так сильно, но это не так. Дело в том, что влажность окружающей среды играет довольно большую роль в гидратации, а центральное отопление влечет за собой сухость в домах зимой, и это может привести к потере влаги прямо во время дыхания.

Кроме того, в холоде почки выделяют больше мочи, чем в тепле, поэтому из-за этого небольшого изменения ситуация может стать совсем другой. Другое дело в том, что из-за того, что вы не потеете, вы можете просто забывать о том, чтобы пить достаточное количество воды.

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Между тем, даже незначительное обезвоживание – тот уровень, когда вы просто испытываете жажду, связанную с ухудшением концентрации, плохой памятью и более изменчивым настроением.

Кроме того, люди, стабильно употребляющие недостаточное количество воды, имеют более высокие шансы получить хроническую болезнь почек, камни в этих органах и инфекции мочевыводящих путей.



Пить воду нужно независимо от времени года.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что даже легкое обезвоживание может ухудшить функции клеток, выстилающих кровеносные сосуды, так же, как это делает курение сигареты. Обезвоживание связывают с воспалением, жесткостью артерий и повышением риска сердечных заболеваний и инсульта.

Впрочем, точное количество воды, необходимое каждому человеку, может быть разным. Зависит она и от образа жизни – если вы многое тренируетесь и двигаетесь, это значит, что вам нужно пить больше, чем когда вы ведете сидячий образ жизни.

В целом эксперты советуют женщинам зимой пить по 2,7 литра воды в день, а мужчинам – 3,7 литра воды. Вам эта цифра может показаться невозможной, однако не забывайте о том, что многие фрукты и овощи на 90 – 95 % состоят из воды, и жидкостью считаются различные напитки, которые вы употребляете в течение дня.

Получить нужную жидкость вы можете даже из чая и кофе, но не из алкоголя – старайтесь избегать чрезмерного употребления таких напитков.