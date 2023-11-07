3 позы йоги, которые помогают устранить газы и вздутие живота

7 ноября 2023, 12:17
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Источник:

Health

Вздутие живота – это неприятная проблема, но очень распространенная. Но, к счастью, избавиться от нее достаточно просто: стоит только выполнить несколько несложных упражнений.

Никто не хочет ощущать вздутие живота, ведь часто оно сопровождается болью, газами и кислотным рефлюксом. Инструктор по йоге и пилатесу Зайна Голд поделилась несколькими позами по йоге, которые могут устранить проблему. И эти упражнения совсем не сложны, так что найдите немного места на полу и приступайте к тренировкам!

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Коленки, прижатые к груди - "Апанасана"

Эта простая растяжка может помочь вам, если вы страдаете от газов. Также она уменьшает вздутие живота; Для того чтобы выполнить ее, вам нужно придерживаться следующих шагов.

  • Лягте на спину, расслабьтесь и вдохните, руки сложите на колени.
  • Выдохните и прижмите колени к груди.
  • Раскачивайте колени из стороны в сторону для того, чтобы максимально растянуться.
  • Задержитесь в этой позе на 5 – 10 вдохов и после этого отпустите колени.
  • Повторяйте движение еще несколько раз, пока не почувствуете уменьшение боли в животе.

Если это упражнение кажется слишком сложным, вы можете несколько изменить и облегчить его. Сначала приподнимите колени настолько, насколько вы можете. Также вы можете поднимать не два колена одновременно, а только одно, между тем другую ноги держать крепко прижатой к земле. После выполнения упражнения смените ноги и повторите.

Скручивание позвоночника

Это упражнение может не только успокоить боль в животе, а также подтянуть его и сделать более плоским, если вы будете выполнять его регулярно.

  • Лягте на пол, обнимите колени и вдохните.
  • Во время выдоха опустите колени влево, в то же время левой рукой осторожно подтолкните их вниз.
  • После этого вам следует повернуть голову вправо, корпус старайтесь не отрывать от земли.
  • Задержитесь в такой позе на 5 – 10 вдохов, затем поверните колени в центр.
  • Повторите упражнение по другую сторону.


Йога очень полезна для спины и устранения боли / Фото Pexels

Вне моста – "Сета Бандха Сарвангасана"

Эта растяжка очень легкая, она способствует кровотоку и может дать вам больше энергии. Кроме того, она также уменьшит вздутие и боль в животе.

  • Лягте на пол и согните колени.
  • Руки прижмите к земле параллельно телу, а стопы не отрывайте от пола.
  • Поднимите бедра вверх, чтобы почувствовать давление в груди и животе.
  • После этого расслабьте бедра и опустите их на пол.
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Автор: Марина Блохіна