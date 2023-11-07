3 позы йоги, которые помогают устранить газы и вздутие живота
Источник:Health
Вздутие живота – это неприятная проблема, но очень распространенная. Но, к счастью, избавиться от нее достаточно просто: стоит только выполнить несколько несложных упражнений.
Никто не хочет ощущать вздутие живота, ведь часто оно сопровождается болью, газами и кислотным рефлюксом. Инструктор по йоге и пилатесу Зайна Голд поделилась несколькими позами по йоге, которые могут устранить проблему. И эти упражнения совсем не сложны, так что найдите немного места на полу и приступайте к тренировкам!
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Коленки, прижатые к груди - "Апанасана"
Эта простая растяжка может помочь вам, если вы страдаете от газов. Также она уменьшает вздутие живота; Для того чтобы выполнить ее, вам нужно придерживаться следующих шагов.
- Лягте на спину, расслабьтесь и вдохните, руки сложите на колени.
- Выдохните и прижмите колени к груди.
- Раскачивайте колени из стороны в сторону для того, чтобы максимально растянуться.
- Задержитесь в этой позе на 5 – 10 вдохов и после этого отпустите колени.
- Повторяйте движение еще несколько раз, пока не почувствуете уменьшение боли в животе.
Если это упражнение кажется слишком сложным, вы можете несколько изменить и облегчить его. Сначала приподнимите колени настолько, насколько вы можете. Также вы можете поднимать не два колена одновременно, а только одно, между тем другую ноги держать крепко прижатой к земле. После выполнения упражнения смените ноги и повторите.
Скручивание позвоночника
Это упражнение может не только успокоить боль в животе, а также подтянуть его и сделать более плоским, если вы будете выполнять его регулярно.
- Лягте на пол, обнимите колени и вдохните.
- Во время выдоха опустите колени влево, в то же время левой рукой осторожно подтолкните их вниз.
- После этого вам следует повернуть голову вправо, корпус старайтесь не отрывать от земли.
- Задержитесь в такой позе на 5 – 10 вдохов, затем поверните колени в центр.
- Повторите упражнение по другую сторону.
Йога очень полезна для спины и устранения боли / Фото Pexels
Вне моста – "Сета Бандха Сарвангасана"
Эта растяжка очень легкая, она способствует кровотоку и может дать вам больше энергии. Кроме того, она также уменьшит вздутие и боль в животе.
- Лягте на пол и согните колени.
- Руки прижмите к земле параллельно телу, а стопы не отрывайте от пола.
- Поднимите бедра вверх, чтобы почувствовать давление в груди и животе.
- После этого расслабьте бедра и опустите их на пол.