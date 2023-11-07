3 пози йоги, які допомагають усунути гази та здуття живота

Здуття живота – це неприємна проблема, проте дуже поширена. Та, на щастя, позбутися її досить просто: варто тільки виконати кілька нескладних вправ.

Ніхто не хоче відчувати здуття живота, адже часто воно супроводжується болем, газами та кислотним рефлюксом. Інструкторка з йоги та пілатесу Зайна Голд поділилася кількома позами з йоги, які можуть усунути проблему. І ці вправи зовсім не складні, тож знайдіть трохи місця на підлозі та беріться до тренувань!

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Коліна, притиснуті до грудей – "Апанасана"

Ця проста розтяжка може допомогти вам, якщо ви страждаєте від газів. Також вона зменшує здуття живота; для того, щоб виконати її, вам потрібно дотримуватися наступних кроків.

Ляжте на спину, розслабтеся і вдихніть, руки складіть на коліна.

Видихніть і водночас притисніть коліна до грудей.

Розгойдуйте коліна з боку в бік для того, щоб максимально розтягнутися.

Затримайтеся у цій позі на 5 – 10 вдихів та після цього відпустіть коліна.

Повторюйте рух ще кілька разів, поки не відчуєте зменшення болю в животі.

Якщо ця вправа здається вам надто складною, ви можете дещо змінити та полегшити її. Спершу підніміть коліна настільки, наскільки ви можете. Також ви можете піднімати не два коліна водночас, а тільки одне, тим часом другу ноги тримати міцно притисненою до землі. Після виконання вправи змініть ноги та повторіть.

Скручування хребта

Ця вправа може не тільки заспокоїти біль у животі, а також підтягнути його та зробити більш плоским, якщо ви виконуватимете її регулярно.

Ляжте на підлогу, обійміть коліна та вдихніть.

Під час видиху опустіть коліна вліво, водночас лівою рукою обережно підштовхніть їх вниз.

Після цього вам варто повернути голову вправо, корпус намагайтеся не відривати від землі.

Затримайтеся у такій позі на 5 – 10 вдихів, після цього поверніть коліна в центр.

Повторіть вправу з іншим боком.



Йога дуже корисна для спини та усунення болю / Фото Pexels

Поза моста – "Сету Бандха Сарвангасана"

Ця розтяжка дуже легка, вона сприяє кровотоку та може дати вам більше енергії. Окрім того, вона також зменшить здуття та біль у животі.

Ляжте на підлогу та зігніть коліна.

Руки притисніть до землі паралельно тілу, а стопи не відривайте від підлоги.

Підніміть стегна вгору, щоб відчути тиск у грудях та животі.

Після цього розслабте стегна та опустіть їх на підлогу.