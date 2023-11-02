Возможно, вы уже долгое время пытаетесь накачать пресс, но ваши упражнения неэффективны? Что ж, пора заменить некоторые из них на новые, которые точно дадут желаемый результат. Эффективными тренировками поделилась экспертка Мирел Заман.

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Стеклоочистители

Для того чтобы выполнить это простое упражнение на пресс, вам нужно лечь на спину и поднять колени и стопы вверх, чтобы оторвать их на 90 градусов от земли. Если вы хотите повысить сложность тренировки, старайтесь держать колени прямо, а не сгибать их.

Прижмите спину к полу, а руки уложите возле туловища и не отрывайте их. Для начала опустите поднятые ноги влево, но так, чтобы они все еще находились в воздухе. Затем поднимите обе ноги в исходное положение и опустите их в противоположную сторону.

Подъем ног и низа живота

Это упражнение подойдет и для новичков, и для более опытных спортсменов. Для ее выполнения вам нужно лечь на землю, желательно у стойки для приседаний, за которую вы сможете держаться руками, чтобы не скользить по полу.

Затем вытяните ноги к потолку и прижмите нижнюю часть спины к полу. Поднимайте ноги вверх, пока ягодицы не оторвутся от пола, а затем вернитесь в исходное положение. Повторяйте это упражнение столько раз, сколько сможете.



Упражнения для пресса очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Планка на ладонях и предплечьях

Для выполнения этого упражнения вам не понадобится ни одно оборудование – только немного места на полу, чтобы вы могли опуститься в планку. Начните в верхней позиции для отживаний, держите руки прямо перед плечами.

После этого опустите правый локоть и пол, а затем и левый. Напрягите обе руки поочередно, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите это упражнение несколько раз, чередуя руки.

Главное, следите, чтобы ваша спина всегда была прямой, а не извивалась к земле или вверх, ведь это снизит эффективность упражнения.