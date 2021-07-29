Каркаде – кисловатый на вкус напиток ярко-красного цвета, приготовленный из сушеных цветков гибиска.
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Цвет свой напиток получает от лепестков, которые содержат высокий уровень растительного полифенола антоцианинов.
Ученые заметили, что полифенольные соединения, которыми богат чай каркаде, быстро всасываются в желудке и абсорбируются в тонком кишечнике, положительно влияя на здоровье человека.
Каркаде / Фото Caroline's Cooking
Согласно исследованиям, регулярное употребление чая каркаде оказывает антибактериальное действие на большинство патогенных микробов, которые вызывают у человека инфекции органов дыхания, кожи, даже костей и суставов.
Также полифенолы, содержащиеся в чае каркаде, поддерживают микрофлору кишечника. Это помогает иммунной системе быть более прочной и активнее противостоять инфекциям.
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Противопоказания употребления чая
При гастрите, язвенной болезни, острых воспалительных процессах органов пищеварения – лучше избегать этот напиток. Кроме этого, может быть индивидуальная непереносимость чая из лепестков суданской розы, аллергическая реакция.