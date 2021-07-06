Какие вредные привычки мешают быстро похудеть: 6 главных ошибок

Никто не проходит путь к потере веса идеально, ведь каждый испытывает определенные неудачи или имеет "срывы". Именно поэтому важно перед началом сжигания лишних килограммов вооружиться знаниями.

Слишком часто вознаграждаете себя

Если привыкли баловать себя чем-то вкусным или бокалом вина после каждых потерянных нескольких килограммов, скорее всего и не заметите, как вес вернется. Алкоголь может снизить способность вашего тела сжигать жир до 73%.

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Диетолог Леа Кауфман предлагает вознаграждать себя за успехи чем-то, что вы не можете положить в рот. Например, это может быть маникюр или урок сайклинга.

Не взвешиваетесь

Ошибка, которую часто делают люди во время первых успехов в похудении, перестают взвешиваться. Согласно исследованиям, те, кто не становится на весы регулярно, как правило, набирают вес. Лучше взвешиваться хотя бы один раз в неделю. Эксперты отмечают, поскольку вес естественным образом колеблется в течение недели, взвешивания каждой среды является наиболее точным.



Взвешиваться / Фото Healthline

Не употребляйте достаточное количество белка

Потребление достаточного количества белка может предотвратить потерю мышц, а недостаточное – замедлит скорость метаболизма. Это означает, что поддержание мышечной массы поможет организму быстрее сжигать калории. И наоборот – без мышц с большей вероятностью будете набирать вес. Какое нужно количество белка в день для одного человека – ответ на этот вопрос у каждого свой. Однако преимущественно людям достаточно 0,8 – 1 грамма белка на килограмм массы тела в день.

Полностью исключили углеводы из своего рациона

Без углеводов нормальная жизнедеятельность организма невозможна. Их недостаток может привести к нарушению обмена веществ, снижение иммунитета и полного истощения. Как результат, срыв с диеты. Общее количество углеводов в суточном рационе должно быть 60 – 65%. А оптимальная пропорция между сложными и простыми углеводами – 90% и 10% соответственно.

Не меняете режим тренировок

По мнению, доктора Шона М. Уэллса, если долго не менять режим тренировок, организм приспосабливается к физической активности и сжигания калорий замедляется. Например, если в основном ездите на велосипеде, попробуйте бегать или играть в теннис, чтобы ускорить метаболизм.

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Недостаточно спите

Недостаток сна может замедлить метаболизм и привести к набору веса. Согласно исследованиям, потеря только 30 минут сна увеличивает риск ожирения на 17%.

Даже легкое недосыпание заставляет грелин (гормон, стимулирующий чувство голода) переходить в режим перезагрузки, одновременно снижая уровень лептина (гормона, подавляющего аппетит). То есть человек будет чувствовать голод, даже когда сыт, что может привести к перееданию и увеличению веса.