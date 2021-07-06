Які шкідливі звички заважають швидко схуднути: 6 головних помилок

Ніхто не проходить шлях до втрати ваги ідеально, адже кожен зазнає певних невдачі чи має "зриви". Саме тому важливо перед початком спалення зайвих кілограмів озброїтися знаннями.

Занадто часто винагороджуєте себе

Якщо звикли балувати себе чимось смачним чи келихом вина після кожних втрачених кількох кілограмів, швидше за все і не помітите, як вага повернеться. Алкоголь може знизити здатність вашого тіла спалювати жир до 73%.

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Дієтолог Леа Кауфман пропонує винагороджувати себе за успіхи чимось, що ви не можете покласти в рот. Наприклад, це може бути манікюр або урок сайклінгу.

Не зважуєтеся

Помилка, яку часто роблять люди під час перших успіхів у схудненні, перестають зважуватися. Згідно з дослідженнями, ті, хто не стає на ваги регулярно, як правило, набирають вагу. Краще зважуватися хоча б один раз на тиждень. Експерти зазначають, оскільки вага природним чином коливається протягом тижня, зважування кожної середи є найбільш точним.



Зважуватися / Фото Healthline

Не вживаєте достатньо білка

Споживання достатньої кількості білка може запобігти втраті м'язів, а недостатнє – сповільнить швидкість метаболізму. Це означає, що підтримка м'язової маси допоможе організму швидше спалювати калорії. І навпаки — без м'язів з більшою ймовірністю будете набирати вагу. Яка потрібна кількість білка на день для одної людини – відповідь на це питання у кожного своя. Проте переважно людям достатньо 0,8 − 1 грами білка на кілограм маси тіла в день.

Повністю виключили вуглеводи зі свого раціону

Без вуглеводів нормальна життєдіяльність організму неможлива. Їх нестача може привести до порушення обміну речовин, зниження імунітету та повного виснаження. Як результат, зрив з дієти. Загальна кількість вуглеводів в добовому раціоні має бути 60 − 65%. А оптимальна пропорція між складними й простими вуглеводами — 90% і 10% відповідно.

Не міняєте режим тренувань

На думку, доктора Шона М. Уеллса, якщо довго не змінювати режим тренувань, організм пристосовується до фізичної активності й спалювання калорій сповільнюється. Наприклад, якщо переважно їздите на велосипеді, спробуйте бігати або грати в теніс, щоб прискорити метаболізм.

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Недостатньо спите

Нестача сну може уповільнити метаболізм і привести до набирання ваги. Згідно з дослідженнями, втрата тільки 30 хвилин сну збільшує ризик ожиріння на 17%.

Навіть легке недосипання змушує ґрелін (гормон, що стимулює почуття голоду) переходити в режим перезавантаження, одночасно знижуючи рівень лептину (гормону, що пригнічує апетит). Тобто людина відчуватиме голод, навіть коли сита, що може привести до переїдання та збільшення ваги.